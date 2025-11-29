પહેલા શનિ હવે બુધ, બે ગ્રહો એકસાથે માર્ગી થવું ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગ! આ 3 રાશિઓની પલટાશે કિસ્મત
Shani Budh Margi 2025: જ્યોતિષ અનુસાર શનિ અને બુધનું એકસાથે માર્ગી થવું એક દુર્લભ સંયોગ માનવામાં આવે છે. આ ગ્રહોના પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ખૂબ જ જલ્દી ચમકવાનું છે અને જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ પણ આવશે.
ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ નવેમ્બર મહિનો ખૂબ જ ખાસ રહ્યો છે. આ મહિનામાં ઘણા ગ્રહોએ તેમની ચાલમાં પરિવર્તન કર્યું તો ઘણા ગ્રહોએ રાશિ પરિવર્તન પણ કર્યું. તેમાંથી શનિ અને બુધ પણ એવા જ ગ્રહો છે. શનિ 28 નવેમ્બરના રોજ મીન રાશિમાં માર્ગી થયો છે અને આજે બુધ પણ માર્ગી થઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષીઓ અનુસાર, બન્ને ગ્રહોનું એકસાથે માર્ગી થવું એક ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગ માનવામાં આવે છે.
શનિ અને બુધ માર્ગી
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, બુધનું માર્ગી થવું ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. બુધ જ્યારે પણ પોતાની ચાલમાં પરિવર્તન કરે છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ સીધો રાશિઓ પર પણ પડે છે. આવો જાણીએ લકી રાશિઓ વિશે.
મિથુન રાશિ
બુધની સીધી ચાલ મિથુન રાશિના જાતકો માટે કામમાં સ્પષ્ટતા અને આત્મવિશ્વાસ વધારશે. જ્યાં પહેલા નિર્ણય લેવામાં મૂંઝવણ હતી, હવે દિશા સ્પષ્ટ થશે. નોકરી બદલવી અથવા પ્રમોશન વિશે વિચારી રહ્યા છો, તો સમય અનુકૂળ છે. સંબંધો વાતચીતથી મજબૂત બનશે. રૂપિયા સાથે સંબંધિત બાબતોમાં પણ સમજણ વધશે. જૂના કામો, જેને તમે ટાળી રહ્યા હતા, હવે પૂરા કરવાનો ઉત્સાહ મળશે. રૂપિયાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાનું શીખશો.
મકર રાશિ
બુધની માર્ગી ચાલ મકર રાશિના જાતકો માટે પણ ખૂબ જ લાભકારી માનવામાં આવી રહી છે. કામમાં પ્રગતિ, તકોની ભરમાર અને વ્યક્તિત્વમાં આકર્ષણ વધશે. બિઝનેસ ડીલ ફાઇનલ થવાના યોગ બની રહ્યા છે. વિદેશ સંબંધિત યોજનાઓ આગળ વધશે. લવ લાઇફમાં પણ કમ્યુનિકેશન સારું થશે. અટકેલા કામ પૂરા થવા લાગશે.
કુંભ રાશિ
બુધના માર્ગી થવાથી કુંભ રાશિના જાતકોના હાથમાં સફળતા લાગવાના યોગ બની રહ્યા છે. મહેનતનું યોગ્ય ફળ મળવા લાગશે. ઘરમાં તણાવ ઓછો થશે અને નિર્ણય લેવામાં પરિપક્વતા આવશે. મનમાં નવી ઊર્જા આવશે. સર્જનાત્મક કામમાં સફળતા, પ્રેમ જીવનમાં સ્થિરતા અને બાળકો તરફથી ખુશી મળી શકે છે. કરિયરમાં બદલાવ ઇચ્છી રહ્યા છો તો સમય સારો છે. રૂપિયાની અટકેલી લેવડ-દેવડ પણ ઉકેલાઈ શકે છે.
Disclaimer: પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.
