Budh Shukra Yuti: શુક્ર અને બુધ વચ્ચે બનશે મહાશક્તિશાળી રાજયોગ, ધનના ઢગલે બેસશે આ 3 રાશિઓ

Laxmi Narayan Rajyog 2025: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર દિવાળી પછી એક મહાશક્તિશાળી રાજયોગનું નિર્માણ થવાનું છે. જે 3 રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ કરાવશે. આ 3 લકી રાશિઓ કઈ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
 

Updated:Oct 09, 2025, 07:26 PM IST

લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ

Laxmi Narayan Rajyog 2025: 24 ઓક્ટોબર 2025 અને શુક્રવારના રોજ બપોરે 12.39 કલાકે વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધ ગોચર કરશે. જ્યારે શુક્ર 26 નવેમ્બરે વૃશ્ચિક રાશિમાં આવશે. ત્યારબાદ ડિસેમ્બર મહિનામાં બુધ અને શુક્રની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનશે. આ રાજયોગનો પ્રભાવ 3 રાશિઓ માટે શુભ છે.   

વૃષભ

વૃષભ રાશિના લોકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ અતિ શુભ સિદ્ધ થશે. આ રાશિના લોકોના ભૌતિક સુખ, ધન માં વૃદ્ધિ થશે. કાર, ઘર કે અન્ય સંપત્તિ ખરીદવાની તક મળી શકે છે. બિઝનેસમાં મોટો નફો થઈ શકે છે. કોર્ટમાં ચાલતા પ્રોપર્ટી સંબંધિત મામલે જીત મળી શકે છે. અટકેલા કામ પુરા થશે.   

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના લોકોને બુધ શુક્રની યુતિથી લાભ થશે. જાતકોના અટકેલા કામ પુરા થશે. ધન પ્રાપ્તિ થવાથી આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. સુખમાં વૃદ્ધિ થશે. ઘરનું વાતાવરણ શાંત રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સારો સમય  

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ સારો સિદ્ધ થવાનો છે. વૈવાહિક જીવનમાં સુખ વધશે. પ્રેમ સંબંધમાં મજબૂતી આવશે. બિઝનેસ સંબંધિત સમસ્યાનો અંત આવશે. ધનની આવકના રસ્તા ખુલશે. વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળી શકે છે.  

