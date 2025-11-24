ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બુધ-શુક્રની યુતિથી બનશે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ, 3 રાશિઓ પર થશે ધન વર્ષા, ખુલશે પ્રગતિનો માર્ગ

Laxmi Narayan yog: જ્યારે બુધ અને શુક્રની કોઈ રાશિમાં યુતિ થાય છે તો લક્ષ્મી નારાયણ યોગનું નિર્માણ થાય છે. જ્યોતિષમાં આ યોગને અત્યંત શુભ માનવામાં આવ્યો છે. જલ્દી આ યોગ વૃશ્ચિક રાશિમાં બનવા જઈ રહ્યો છે.
 

Updated:Nov 24, 2025, 12:44 PM IST

1/5
image

Laxmi Narayan yog 2025: વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધ અને શુક્ર 6 ડિસેમ્બરથી 20 ડિસેમ્બર સુધી એક સાથે રહેશે. તેવામાં 15 દિવસ માટે લક્ષ્મી નારાયણ યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગ સુખ-સમૃદ્ધિમાં વૃદ્ધિ કરે છે અને ચારે તરફથી શુભ સમાચારો પ્રાપ્ત થાય છે. આ યોગ વ્યક્તિને ધનવાન બનાવે છે અને જીવનના બધા દુખો સમાપ્ત કરે છે. આવો જાણીએ વૃશ્ચિક રાશિમાં બનનાર લક્ષ્મી નારાયણ યોગ કયા જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે.

મેષ રાશિ

2/5
image

આ રાશિના લોકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ શુભ સાબિત થશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. જે કામ શરૂ કરશો તેમાં સફળતા મળશે. નવી નોકરી મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે. ઉતાવળથી કોઈ કામ કરવું નહીં. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે. બિઝનેસમાં પણ લાભ થશે. મકાન સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

કર્ક રાશિ

3/5
image

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ યોગ લાભકારી સાબિત થશે. તમારા અટવાયેલા કામ થવા લાગશે. ઈચ્છીત જગ્યાએ નોકરી પ્રાપ્ત કરવા માટે શુભ યોગ બની રહ્યો છે. વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી સારી થશે. પરિવારમાં શુભ કાર્યો સંપન્ન થઈ શકે છે. વિદેશ યાત્રાનો યોગ પણ બની રહ્યો છે. વાદ-વિવાદથી છુટકારો મળશે.

તુલા રાશિ

4/5
image

તુલા રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે. લક્ષ્મી નારાયણ યોગ તમારી બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ શરૂ થઈ જશે. બિઝનેસમાં જે ખોટ ગઈ છે, તેનાથી વધુ નફાનો યોગ બની રહ્યો છે. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થશે જે તમારા કરિયરને એક નવી દિશા આપશે. નવા કામની શરૂઆત થઈ શકે છે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળશે. કુલ મળી આ સમય તમારા માટે ખાસ છે.

5/5
image

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

laxmi narayan yogLaxmi Narayan yog 2025

Trending Photos