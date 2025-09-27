ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

નવરાત્રી બાદ આ રાશિઓની બલ્લે બલ્લે ! બુધનો ઉદય થતાં દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા

Budh Uday 2025 : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, વ્યવસાયનો કારક બુધ દશેરાના એક દિવસ બાદ કન્યા રાશિમાં ઉદય કરશે. બુધનો આ ઉદય આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે ખાસ લાભ લાવી શકે છે.

Updated:Sep 27, 2025, 02:10 PM IST

Budh Uday 2025 : વૈદિક જ્યોતિષમાં, બુધને સૌથી શક્તિશાળી ગ્રહોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. તે મહિનામાં બે વાર પોતાની રાશિ બદલે છે અને સમયાંતરે પોતાની સ્થિતિ પણ બદલે છે. હાલમાં બુધ સૂર્ય સાથે કન્યા રાશિમાં છે. તે હાલમાં અસ્ત સ્થિતિમાં છે. તે 2 ઓક્ટોબરે આ જ રાશિમાં ઉદય થશે. કન્યા રાશિમાં બુધનો ઉદય આ રાશિના લોકો માટે ખાસ લાભ લાવી શકે છે. 

સિંહ રાશિ

બુધનો ઉદય આ રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી નાણાકીય સમસ્યાઓનો અંત આવી શકે છે. આ રાશિના જાતકો માટે લાભના ભાવમાં બુધ ગ્રહનો ઉદય બચતમાં મદદ કરી શકે છે. તમે લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવી શકો છો. 

ધન રાશિ

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે બુધ ગ્રહનો ઉદય ઘણી રીતે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકો માટે બુધ ગ્રહનો ઉદય ઘણી રીતે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકો માટે બુધ ગ્રહનો ઉદય ઘણી રીતે થવાનો છે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો તેમની નોકરી અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર લાભ અનુભવી શકે છે. અપરિણીત વ્યક્તિઓને લગ્નના પ્રસ્તાવો મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી શકે છે. 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે બુધનો ઉદય ખૂબ જ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. બુધ આ રાશિના ત્રીજા ભાવમાં ઉદય પામવાનો છે. પરિણામે તેમનો આત્મવિશ્વાસ ઝડપથી વધી શકે છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે. કોર્ટ કેસોમાં તમને સારો ફાયદો પણ જોવા મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓનો અંત આવી શકે છે. નવી નોકરીની તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

