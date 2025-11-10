આજથી આ રાશિવાળાનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, ધડાધડ થશે ધનલાભ! બેંક બેલેન્સમાં ઉછાળો આવશે
ગ્રહોના રાજકુમાર શુક્રની રાશિ તુલામાં છે અને હવે વક્રી થઈ રહ્યા છે. બુધની વક્રી ચાલ આર્થિક સ્થિતિ, કરિયર, વાણી અને વેપાર પર ઊંડી અસર પાડે છે. આ વખતે વક્રી બુધ કોના પર મહેરબાન રહેશે તે જાણો. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધ ગ્રહને બુદ્ધિ, વેપાર, જ્ઞાન, વાણી અને સંવાદના કારણ ગણવામાં આવે છે. જ્યારે બુધ વક્રી થાય છેત્યારે આ ક્ષેત્રો પર મોટી અસર પડે છે. 10 નવેમ્બરના રોજ એટલે કે આજથી બુધ વક્રી અવસ્થામાં રહેશે જે 29 નવેમ્બર 2025 સુધી ઉલ્ટી ચાલ ચલશે. ત્યારબાદ બુધ માર્ગી થઈ જશે.
બુધ કન્યા રાશિમાં ઉચ્ચના હોય છે અને મીન રાશિમાં નીચના હોય છે. બુધ હાલ તુલા રાશિમાં છે જેના સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે. બુધનું વક્રી થવું એ મેષ, મિથુન, કર્ક, કન્યા,તુલા અને ધનુ માટે સારું રહેશે. ખાસ કરીને બુધની વક્રી અવસ્થા જોખમવાળા રોકાણ માટે સારી રહેશે અને 3 રાશિઓને મોટો લાભ કરાવી શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળાને વક્રી બુધ જોખમવાળા રોકાણ અંગે મોટો લાભ કરાવી શકે છે. તર્ક શક્તિ સારી રહેશે. બેરોજગારોને કામ મળી શકે છે. ધનલાભ થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને સકારાત્મક ફળ આપશે. મીડિયા, લેખન, માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલા લોકો માટે સારો સમય છે. તમારી સંવાદ શૈલી કામ કરવામાં સફળતા અપાવશે. આર્થિક લાભ થશે. કરિયરમાં ઉન્નતિ થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળા માટે બુધની ઉલ્ટી ચાલ લાભકારી રહી શકે છે. તમારી પર્સનાલિટીમાં નિખાર આવશે. ભાગ્યનો સાથ મળવાથી તમને સફળતા મળશે. યોજનાઓ પૂરી થશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
