10 નવેમ્બરથી બુધની ઉલ્ટી ચાલ આ 3 રાશિઓ પર કરશે રૂપિયાનો વરસાદ, જ્યાં હાથ મુકશે ત્યાં મળશે સફળતા!

Budh Vakri 2025: 10 નવેમ્બરથી શરૂ થતી બુધ ગ્રહની ઉલ્ટી ચાલ કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. મિથુન, કન્યા અને તુલા રાશિના જાતકો આ સમયનો સંપૂર્ણ લાભ લઈને આર્થિક અને ઐશ્વર્ય સંબંધી પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સંયમ, ધૈર્ય અને શુભ ઉપાયો અપનાવીને જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકાય છે.

Updated:Oct 22, 2025, 08:40 PM IST

વક્રી ચાલનો પડે છે ખાસ પ્રભાવ

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોની ચાલ આપણા જીવન પર ઊંડી અસર કરે છે. 10 નવેમ્બરથી બુધ ગ્રહ તેની વિપરીત ગતિ એટલે ઉલ્ટી ચાલ (Retrograde)માં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. બુધ ગ્રહ બિઝનેસ, સંદેશાવ્યવહાર, બૌદ્ધિક ક્ષમતા અને ધન સંબંધિત બાબતોનો કારક માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં બુધની ઉલ્ટી ચાલ કઈ ત્રણ રાશિના જીવનમાં સમૃદ્ધિ આવશે. ચાલો જાણીએ.

બનશે સુખ-સમૃદ્ધિમાં વૃદ્ધિનો યોગ

બુધ ગ્રહની ઉલ્ટી ચાલ દરમિયાન જાતકોના જીવનના ધીમી ગતિથી નિર્ણયો લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો કે, કેટલીક રાશિઓ માટે આ સમય અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. ધન, ઐશ્વર્ય અને સુખ-સંપત્તિમાં વૃદ્ધિનો યોગ બનશે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધની ઉલ્ટી ચાલા લાભકારી રહેશે. આ દરિયાન જૂના રોકાણો અને બિઝનેસમાંથી અણધાર્યો લાભ થવાની સંભાવના છે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને નવી તકો પણ પ્રાપ્ત થશે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન ખાસ કરીને ધનલાભ અને ઐશ્વર્યમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. બિઝનસના મામલામાં નવી ભાગીદારીની તકો ખુલશે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક સુધાર અને સંપત્તિ વૃદ્ધિનો છે. આ સમય દરિયાન બિઝનેસ અને નોકરી બન્ને ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે. સાથે જ સંપત્તિમાં રોકાણનો નિર્યણ ફાયદાકારક સાબિત થશે.

જ્યોતિષીય ઉપાયો

બુધ ગ્રહની ઉલ્ટી ચાલ દરમિયાન લીલા કપડાં પહેરવા અને લીલા રત્નો (જેમ કે પન્ના)નો ઉપયોગ કરવો શુભ માનવામાં આવે છે. શુક્રવારના દિવસે બુદ્ધ મંત્રનો જાપ અને ધન સંબંધિત દાન કરવાથી ધનવૃદ્ધિમાં વધારો થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન મોટા નિર્ણયો કાળજીપૂર્વક લેવા જોઈએ અને ઉતાવળ ટાળવી જોઈએ.  

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

budh vakri 2025Budh GocharMercury retrogradeબુધ વક્રીબુધ ગોચર 2025

