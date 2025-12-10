ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગણતરીની કલાકોમાં બુધ બનાવશે પાવરફુલ રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ

Navpancham Rajyog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, 11 ડિસેમ્બરે બુધ અને નેપ્ચ્યુન એકબીજાથી 120 ડિગ્રી પર રહેશે, જેના કારણે નવપંચમ રાજયોગ બનશે. પરિણામે આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને તેમની નોકરી અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર લાભ મળી શકે છે.

Updated:Dec 10, 2025, 03:12 PM IST

Navpancham Rajyog 2025 : હાલમાં બુધ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને 29 ડિસેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. પરિણામે તે સતત એક યા બીજા ગ્રહ સાથે યુતિમાં રહેશે. તેવી જ રીતે બુધ નેપ્ચ્યુન સાથે યુતિ કરવાનો છે, જેનાથી શક્તિશાળી નવપંચમ રાજયોગ બનશે. આ રાજયોગના પ્રભાવથી ચોક્કસ રાશિઓને દરેક ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતા, નાણાકીય લાભ અને સન્માન પ્રાપ્ત થશે.

વૃશ્ચિક રાશિ

બુધ અને વરુણના જોડાણથી બનતો નવપંચમ રાજયોગ આ રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. સુખ તેમના દરવાજા પર દસ્તક આપી શકે છે. બુધ આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં સ્થિત છે અને વરુણ પાંચમા ભાવમાં છે. પરિણામે, આ રાશિના જાતકોને નસીબ સાથ આપી શકે છે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય બની શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. 

મેષ રાશિ

બુધ અને નેપ્ચ્યુનનો નવપંચમ રાજયોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. વધુમાં તેમની સંપત્તિ અને મિલકતમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. નવી નોકરી શોધી રહેલા લોકો સફળતા મેળવી શકે છે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ ઝડપથી વધી શકે છે. આ સમયગાળો ઉદ્યોગપતિઓ માટે પણ ફાયદાકારક રહેશે, નવા ઓર્ડર અને તકો પ્રાપ્ત થશે. 

મીન રાશિ

આ રાશિના ગોચર ચાર્ટમાં બુધ નવમા ભાવમાં અને નેપ્ચ્યુન લગ્ન ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. પરિણામે નવપંચમ રાજયોગ આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોના જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને આનંદનો અનુભવ વધારી શકે છે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો તેમના પરિવાર સાથે આનંદમય સમયનો આનંદ માણશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે આ સમયગાળો મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે. વ્યવસાય ક્ષેત્રે પણ ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

