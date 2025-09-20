ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

3 ઓક્ટોબરથી આ રાશિના જાતકોનું બદલાઈ જશે કિસ્મત, થશે અચાનક ધનલાભ !

Budh Uday : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, બુધ પોતાની રાશિ કન્યામાં ઉદય પામશે, જેના કારણે આ 3 રાશિના લોકો દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Updated:Sep 20, 2025, 03:00 PM IST

Budh Uday : જ્યોતિષ કેલેન્ડર મુજબ, બુધ ગ્રહ 3 ઓક્ટોબરે પોતાની રાશિ કન્યામાં ઉદય પામવાનો છે. જે આ ત્રણ રાશિઓમાં અણધારી સંપત્તિ લાવી શકે છે, તેમની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરી શકે છે અને સંભવિત રીતે વાહન અથવા મિલકત પણ ખરીદી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ

બુધનો ઉદય વૃષભ રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. બુધ તમારી રાશિથી બીજા ઘરમાં ઉદય થશે. તેથી આ સમય અણધાર્યા નાણાકીય લાભ લાવે તેવી શક્યતા છે. વધુમાં તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. તમારી વાણી અસરકારક રહેશે, લોકોને પ્રભાવિત કરશે. વ્યવસાય, માર્કેટિંગ, વાણી, બેંકિંગ અને મીડિયા સાથે સંકળાયેલા લોકોને પણ લાભ આપી શકે છે.

મીન રાશિ

બુધનો ઉદય મીન રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે તમારી રાશિમાં ભૌતિક સુખ અને સંપત્તિના સ્થાને બુધ ગ્રહનો ઉદય થશે. તેથી તમે આ સમય દરમિયાન મિલકત અને વાહન મેળવી શકો છો. તમને અણધારી સંપત્તિ પણ મળી શકે છે. તમે જે પણ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરો છો તેમાં તમને સફળતા મળશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. રોકાણ પણ નફો આપી શકે છે. 

મકર રાશિ

બુધનો ઉદય મકર રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. બુધ તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં ઉદય કરશે. જે તમારું ભાગ્ય બદલી શકે છે. તમે દેશની અંદર અથવા વિદેશમાં પણ મુસાફરી કરી શકો છો. તમને નવી નોકરીની તક પણ મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને વધુ સારો નફો જોવા મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

