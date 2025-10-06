ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગણતરીની કલાકોમાં ગ્રહોનો રાજકુમાર કરશે ગોચર, કાલથી ત્રણ રાશિના લોકો જીવશે રાજા જેવું જીવન !

Budh Transit: બુધ ગ્રહોનો રાજકુમાર છે, જેની ગતિ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આવતીકાલે, રાહુના સ્વાતિ નક્ષત્રમાં બુધના ગોચર સાથે, કેટલીક રાશિઓને નોંધપાત્ર લાભ મળી શકે છે.
 

Updated:Oct 06, 2025, 05:46 PM IST

Budh Transit: ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ હાલમાં તુલા રાશિમાં છે. બુધ હાલમાં ચિત્રા નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આવતીકાલે એટલે કે 7 ઓક્ટોબર અને મંગળવારના રોજ બુધ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. રાહુ સ્વાતિ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ છે.   

ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે સારા દિવસો લાવી શકે છે, જ્યારે અન્ય રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પંચાંગ મુજબ, 7 ઓક્ટોબરે બપોરે 12:21 વાગ્યે બુધ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. 16 ઓક્ટોબરની સાંજ સુધી બુધ આ નક્ષત્રમાં રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, ચાલો જાણીએ કે બુધના ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે  

વૃષભ રાશિ: રાહુના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર વૃષભ રાશિ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમને તમારી કારકિર્દીમાં ઘણા નવા કાર્યો પ્રાપ્ત થશે, જે તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે પ્રશંસાને પાત્ર બનશો. તમને નવી સ્થિતિ પણ મળી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે. લગ્નજીવન પણ મધુર રહેશે.  

તુલા રાશિ: રાહુના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર તુલા રાશિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમને દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મળશે. મિલકત ખરીદવાની પણ શક્યતા છે. નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. પરિવારમાં સુખ અને સમૃદ્ધિનું વાતાવરણ રહેશે. તમારી કારકિર્દીમાં તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે.  

કર્ક રાશિ: રાહુના નક્ષત્રમાં બુધનું ગોચર કર્ક રાશિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ રાશિના લોકોને અચાનક નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. વર્ષોથી અટકેલા કામમાં ગતિ આવશે. તમારા કામમાં સફળતા મળવાની છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

