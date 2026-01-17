ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિની રાશિમાં બનશે શુભ યોગ, રવિવારથી બદલાશે આ 5 રાશિઓનું ભાગ્ય, અચાનક થશે ધનલાભ !

Shubh Yog : બુધાદિત્ય-શુક્રાદિત્ય યોગને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અત્યંત શુભ અને પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. જ્યારે આ બે યોગ એકસાથે બને છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ અનેકગણો વધે છે, જેનાથી વ્યક્તિના જીવનમાં બુદ્ધિ, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ અને સન્માનમાં વધારો થાય છે.

Updated:Jan 17, 2026, 05:31 PM IST

1/7
image

Shubh Yog : બુધાદિત્ય-શુક્રાદિત્ય યોગને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અત્યંત શુભ અને પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. જ્યારે આ બે યોગ એકસાથે બને છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ અનેકગણો વધે છે, જેનાથી વ્યક્તિના જીવનમાં બુદ્ધિ, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ અને સન્માનમાં વધારો થાય છે.

વૃષભ રાશિ 

2/7
image

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ દિવસ આર્થિક રીતે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. અગાઉના રોકાણોથી લાભ થવાના સંકેતો છે. કૌટુંબિક મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સફળતા શક્ય છે. વૈવાહિક જીવન મધુર બનશે. સંબંધો સ્થિર બનશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. 

તુલા રાશિ 

3/7
image

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ દિવસ સામાજિક અને પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ લાવશે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી શકે છે. કારકિર્દીમાં સ્થિરતા વધશે. નવી નોકરી માટે તકો ઊભી થઈ શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. કલા, ફેશન અને મીડિયા સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ સમય ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે.

મેષ રાશિ 

4/7
image

મેષ રાશિ માટે આ સમય આત્મવિશ્વાસ અને કારકિર્દીની પ્રગતિમાં વધારો દર્શાવે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે, જે ભવિષ્યમાં પ્રમોશનનો માર્ગ મોકળો કરશે. વ્યવસાયિકોને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાની હિંમત મળશે. રોકાણ નફો લાવશે. પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ વધશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.

મીન રાશિ 

5/7
image

મીન રાશિ માટે આ દિવસ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક રુચિ વધશે અને તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો. કામ અને વ્યવસાય બંનેમાં સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળશે. વિદેશ બાબતોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. પારિવારિક જીવન શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ રહેશે. જૂના વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે.

કન્યા રાશિ 

6/7
image

કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ તેમની સર્જનાત્મકતા અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો સમય છે. કામ પર તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. વ્યવસાયમાં રહેલા લોકોને નવા કરાર અથવા ભાગીદારીથી લાભ થઈ શકે છે. માનસિક તણાવ દૂર થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. પ્રેમ સંબંધોમાં પણ સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે.

7/7
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.         

Budhaditya YogShukraditya Yoglucky zodiac signsRashifal

Trending Photos