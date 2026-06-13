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Budhaditya Yog: 48 કલાક બાદ સૂર્ય-બુધની યુતિથી બનશે 'ચમત્કારિક યોગ', 4 રાશિવાળાને થશે અકલ્પનીય લાભ!

Written ByViral Raval
Published: Jun 13, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:11 AM IST

Budhaditya Yog: સૂર્ય અને બુધની યુતિથી અત્યંત શુભ એવો બુધાદિત્ય યોગ બનશે. આ યોગ બનતાની સાથે જ કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય જબરદસ્ત રીતે પલટી મારશે અને બંપર ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 

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જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય અને બુધ ગ્રહોની યુતિને અત્યંત શુભ ગણવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આ બે ગ્રહો કોઈ રાશિમાં ભેગા થાય ત્યારે બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થાય છે. શુભ ગ્રહોની યુતિ પણ અત્યંત શુભ ગણાય છે. 15 જૂનના રોજ મિથુન રાશિમાં આ બે ગ્રહોનું મિલન થશે અને આ મિલનથી બુધાદિત્ય યોગ શરૂ થશે. જે કેટલીક રાશિઓને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. જ્યોતિષ મુજબ આ યોગ 22 જૂન સુધી રહેશે. જાણો ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ગોલ્ડન પીરિયડ લઈને આવશે. તમારા અટકેલા કામો પાર પડવાના શરૂ થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં જબરદસ્ત સુધારો જોવા મળી શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. નોકરીમાં બોનસ મળવાના યોગ છે. કાર્યક્ષેત્રે બોસ તમારા કામથી ખુશ રહેશે.   

મિથુન રાશિ3/5

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ આ યોગ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. જે લોકો પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનો વિચારતા હશે તેમને કામમાં સફળતા મળી શકે છે. કાર્યસ્થળે બોસ તમારા વખાણ કરશે. નવી નોકરીની ઓફર આવી શકે છે. ભાગીદારીના  કામમાં જબરદસ્ત નફો થશે. વાહન સુખ મળી શકે છે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ મધુર બનશે. ફરવા જઈ શકો છો.   

કન્યા રાશિ4/5

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ખુબ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિમાંથી મોટો ફાયદો મળી શકે છે. કોર્ટ કચેરીના કેસ ચાલતા હશે તો વિજય મળી શકે છે. બિઝનેસ કરનારા લોકોને કોઈ મોટી સફળતા મળી શકે છે. વિદેશ જવાના શુભ યોગ બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. કોઈ જૂના રોગથી છૂટકારો મળી શકે છે.   

ધનુ રાશિ5/5

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના જાતકો માટે 15થી 22 જૂનનો સમય શાનદાર રહી શકે છે. આ દરમિયાન રોકાણથી સારો લાભ થઈ શકે છે. નોકરીમાં મોટી સફળતા મળી શકે. કામના મામલે વિદેશ મુસાફરીના પણ યોગ છે. બિઝનેસમાં વિસ્તરણની યોજના ઘડી શકો. જમીન કે વાહન  ખરીદી કરી શકો છો. આવકના સંસાધનોમાં વધારો થઈ શકે છે. માતા પિતાનો સહયોગ મળશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

(તસવીરો- All AI Generated Images)

TAGS:
Budhaditya Yog
Adhik Mas
Surya Budh Yuti
lucky rashi

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