આજથી આ રાશિવાળા માટે ઉગશે સુખનો સુરજ, શક્તિશાળી રાજયોગ આપશે જબરદસ્ત સફળતા, બંપર ધનલાભ!

સૂર્ય 17 સપ્ટેમ્બરે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશતા બુધ સાથે યુતિ બનાવશે અને બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. આ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકોને બંપર ફાયદો કરાવી શકે છે. 

Updated:Sep 17, 2025, 02:14 PM IST

ગ્રહોના રાજા સૂર્ય 17 સપ્ટેમ્બરે એટલે કે આજે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જ્યાં સૂર્યની યુતિ બુધ સાથે થશે. સૂર્ય અને બુધની યુતિ થવાથી કન્યા રાશિમાં શક્તિશાળી બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. જ્યોતિષમાં બુધાદિત્ય રાજયોગને ખુબ જ શુભ માનવામાં આવ્યો છે. આ યોગ બનવાથી કેટલીક રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ થઈ શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે..

વૃષભ રાશિ

બુધાદિત્ય રાજયોગ બનવાથી વૃષભ રાશિવાળાને શુભ ફળ પ્રાપ્ત થશે. આ દરમિયાન કેટલાક લોકોને મનગમતી નોકરી મળી શકે છે. કાર્યકુશળતાથી ધનલાભ મેળવી શકો છો. આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધિ મળી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં તમે સફળ થશો. ભાવનાત્મક રીતે સશક્ત બનશો. યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકશો. સ્વાસ્થ્યમાં સારો બદલાવ આવશે.   

વૃશ્ચિક રાશિ

બુધાદિત્ય રાજ્યોગનું નિર્માણ તમારા લાભના ભાવમાં થશે. આ ભાવમાં સૂર્ય અને બુધ હોવાથી કરિયર અને વેપારમાં નફો થવાના ચાન્સ છે. અટવાયેલું ધન પણ પાછું મળશે. આ રાશિના કેટલાક જાતકો પોતાનો વેપાર પણ શરૂ કરી શકે છે. મુસાફરીની તક મળશે. સફળતા પણ મળશે. સરકારી ક્ષેત્રે કાર્યરત હોવ તો તમારા કામની પ્રશંસા થશે. બચતમાં વધારો થશે. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના કર્મ ભાવમાં બુધાદિત્ય યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ ભાવમાં સૂર્ય અને બુધનું હોવું એ તમારા કાર્યોને ગતિ આપશે. તમારા અટકેલા કામો પાર પડશે. ધન સંલગ્ન અનેક સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી શકે છે. ઉધાર અપાયેલું ધન તમને પાછું મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સક્રિય હશો અને તમારા  કામની ગતિ સીનિયરનું ધ્યાન આકર્ષિત કરશે. કેટલાક લોકોને નવી તકો કરિયરમાં મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે. આ રાશિના જાતકો પરિવાર સાથે ફરવા જઈ શકે છે. 

Disclaimer:

અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

