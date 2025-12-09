ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મંગળની રાશિમાં બનશે બે મહાશક્તિશાળી રાજયોગ, આ 4 રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન; કરાવશે અઢળક કમાણી!

Budhaditya yog Lakshmi Narayan yog 2025: વૃશ્ચિક રાશિમાં ત્રણ ગ્રહો એકબીજા સાથે યુતિ કરીને બે રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. ચાલો જોઈએ કે, કયા ગ્રહો આ યોગો બનાવી રહ્યા છે અને તેમની રાશિઓ પર શું અસર પડશે.

Updated:Dec 09, 2025, 07:59 PM IST

વૃશ્ચિક રાશિમાં બે રાજયોગ

6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બુધ ગ્રહ મંગળની રાશિ વૃશ્ચિકમાં ગોચર કરશે. આ દરમિયાન ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને શુક્ર પણ 20 ડિસેમ્બર 2025ની સવાર સુધીમાં આ રાશિમાં ગોચર કરશે. આવી સ્થિતિમાં આ ત્રણ ગ્રહો બે શક્તિશાળી રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધ અને સૂર્ય બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે અને બુધ અને શુક્ર લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બનાવી રહ્યા છે. આ બે રાજયોગ ચાર રાશિના જાતકોને ખાસ લાભ કરાવશે. ચાલો જાણીએ કે આ ચાર રાશિઓ કઈ છે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકોને બુધાદિત્ય અને લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગથી ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે. આ યોગથી જાતકોને તેમના કાર્યોના શુભ ફળ પ્રાપ્ત કરી શકશે. કિસ્મત તેમના પક્ષમાં રહેશે. તેઓ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ ભાગ લેશે. કરિયરમાં ગ્રોથ કરવાની પુષ્કળ તક મળશે. સફળતાના ઘણા રસ્તા ખુલી શકે છે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ બે રાજયોગ ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે. જાતકો ધાર્મિક અને શુભ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકે છે. કરિયરમાં નવી તકો હાથ લાગશે. બુધના પ્રભાવથી બિઝનેસમાં લાભ જ લાભ થશે. પરિવાર સાથે ખુશીનો સમય પસાર થશે. અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય તેમની મહેનતનું ફળ મેળવવાનો સમય સાબિત થઈ શકે છે.

તુલા રાશિ

બુધાદિત્ય અને લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ તુલા રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ રહ્યા છે. તેમને સ્થાવર મિલકત ખરીદવાની તક મળી શકે છે. બિઝનેસમાં નફો શક્ય છે. જૂની ડીલમાંથી નોંધપાત્ર નફો તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો કરશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે અને લાંબા ગાળાની મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે.

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ રાશિમાં બની રહેલા બુધાદિત્ય અને લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તેઓ તેમના માતા-પિતા સાથે સારો સમય વિતાવશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે અને આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ થશે. નોકરીમાં ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરી શકશે. સફળતાના માર્ગો ખુલશે. આર્થિક સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે. જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશે.

(Disclaimer- પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

