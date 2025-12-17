ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વર્ષના અંતમાં બની રહેલ બુધાદિત્ય યોગથી આ 3 રાશિઓના ખુલશે કિસ્મતના દ્વાર, નવા વર્ષની શરૂઆત રહેશ શાનદાર!

Budhaditya Yog: જ્યારે પણ સૂર્ય અને બુધ કોઈ રાશિમાં સાથે આવે છે તો બુધાદિત્ય યોગ બને છે. 29 ડિસેમ્બરના રોજ બુધનું ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરવાથી આ યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. જાણો આ યોગ કઈ રાશિઓની કિસ્મત ચમકી શકે છે.

Updated:Dec 17, 2025, 01:57 PM IST

બુધ-સૂર્યની યુતિ

વર્ષના અંતમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ ધન રાશિમાં બુધાદિત્ય યોગ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. આ યોગ 29 ડિસેમ્બર 2025થી 17 જાન્યુઆરી 2026 સુધી રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ યોગથી ત્રણ રાશિઓની કિસ્મત ચમકી જશે અને આવનારું નવું વર્ષ તેમના માટે ખરેખર શાનદાર રહેશે. આ યોગ આ રાશિના જાતકો માટે બુદ્ધિ, ધન, માન-સન્માન અને કરિયરમાં ઉન્નતિ લાવશે. ચાલો તમને જણાવીએ કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે બુધાદિત્ય યોગ ચમત્કારિક સાબિત થશે.

બુધાદિત્ય યોગ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યને આત્મવિશ્વાસ, શક્તિ, પદ-પ્રતિષ્ઠા અને નેતૃત્વનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે બુધને બુદ્ધિ, વ્યવસાય, વાણી અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં જ્યારે આ બે ગ્રહો એક સાથે આવે છે, ત્યારે જાતકોની બુદ્ધિ, આત્મવિશ્વાસ અને સફળતાની સંભાવના વધી જાય છે. આ બે ગ્રહોની યુતિથી બુધાદિત્ય યોગ બને છે, જે ખાસ કરીને કરિયર અને આર્થિક મામલામાં શુભ ફળ આપે છે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધાદિત્ય યોગ અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. નોકરી કરનારાઓને પ્રમોશન મળશે. બિઝનેસમાં લાભ પ્રાપ્ત કરવાની ધણી તકો મળશે. વર્ષના અંતે કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો 2026માં મોટું ફળ આપશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકોના પદ-પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી સ્થિતિ ખૂબ જ મજબૂત થશે. સરકારી કામોમાં સફળતા મળશે અને આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ વધારે મજબૂત થશે. નવા વર્ષમાં મોટો લાભ મળશે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે બુધાદિત્ય યોગ ધન અને કરિયર બન્ને બાબતોમાં શુભ રહેશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નવી નોકરી મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. બિઝનેસમાં પણ ખૂબ જ લાભ પ્રાપ્ત થશે. વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળશે. આ યોગને કારણે 2026ની શરૂઆત તમારા માટે ઘણી સારી રહેશે.

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Budhaditya YogBudh Surya YutiBudh Gocharબુધાદિત્ય રાજયોગ 2025બુધ-સૂર્યની યુતિ

