ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગણતરીની કલાકોમાં બનશે બુધાદિત્ય યોગ, 5 રાશિના લોકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે દિવસ !

Budhaditya Yog: આવતીકાલે, 31 ડિસેમ્બર, બુધવાર છે, અને દિવસનો શાસક ગ્રહ બુધ હશે, જે સૂર્ય સાથે યુતિમાં હોવાથી બુધાદિત્ય યોગ બનાવશે. આ શુભ યોગ 2025ના અંતને ચિહ્નિત કરે છે. વધુમાં, ચંદ્રનું વૃષભ રાશિમાં ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર કરવાથી સુનાફ યોગ બનશે, જેમાં ગુરુ ચંદ્રથી બીજા ભાવમાં રહેશે. સાધ્ય, સર્વાર્થ અને ત્રિપુષ્કર યોગનું શુભ સંયોજન પણ આવતીકાલે કૃતિકા નક્ષત્ર સાથે બનશે. 
 

Updated:Dec 30, 2025, 05:16 PM IST

1/7
image

Budhaditya Yog: આવતીકાલે શાસક ગ્રહ ભગવાન ગણેશ હશે, ચંદ્રનું વૃષભ રાશિમાં ગોચર થવાથી ગૌરી યોગ બનશે. ચંદ્રથી બીજા ભાવમાં ગુરુ, સુનાફ યોગ બનાવશે. વધુમાં, આવતીકાલે, 2025ના છેલ્લા દિવસે, કૃતિકા નક્ષત્ર સાથે, ઘણા શુભ યોગ બની રહ્યા છે, જેમાં સાધ્ય યોગ, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને ત્રિપુષ્કર યોગનો સમાવેશ થાય છે.   

2/7
image

વૃષભ રાશિ: આ રાશિના જાતકોને આવતીકાલે, બુધવારે એક ભાગ્યશાળી તક મળશે. અચાનક નાણાકીય લાભની અપેક્ષા છે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવી શકશો. તમે કોઈ મિત્ર અથવા સંબંધીને મળવાની શક્યતા છે. કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને તમારા પ્રેમી સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે. તમને ભેટ અથવા સરપ્રાઈઝ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ લાભની સારી શક્યતાઓ છે.  

3/7
image

તુલા રાશિ: આવતીકાલે, બુધવાર, તુલા રાશિના લોકો માટે એક સુખદ દિવસ રહેશે. તમને કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન અને ટેકો મળશે. તમને કેટલીક નવી નફાકારક તકો પણ મળશે. આવતીકાલે તમારી આવકમાં વધારો થશે. જો તમારા પૈસા ક્યાંક અટવાઈ ગયા હોય, તો તમને તે પાછા મળી શકે છે. તમને આવતીકાલે મિત્રો તરફથી ટેકો મળશે. તમે આવતીકાલની સાંજ આનંદમાં વિતાવશો. આ વર્ષ તમને ખુશ રાખશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી ખુશી મળશે. તમને કેટલીક વૈભવી વસ્તુઓ પણ મળશે. અને તમે તમારા પ્રેમી સાથે રોમેન્ટિક સમય વિતાવી શકશો.  

4/7
image

મકર રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે આવતીકાલ શુભ અને લાભદાયી રહેશે. ભાગ્ય તમને એક કરતાં વધુ સ્ત્રોતોથી લાભ અને આનંદ લાવશે. તમને ક્યાંકથી અણધાર્યો નફો પણ મળી શકે છે. આવતીકાલે તમારા વ્યવસાયમાં નફાકારક તક મળશે. તમે કોઈ મિત્ર કે સંબંધીને મળવાનો આનંદ માણશો. કોઈ ઇચ્છા પૂર્ણ થવાથી તમને આનંદ થશે. તમે આવતીકાલે તમારા મનપસંદ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. હોટેલ અને બેકરીના કામમાં રોકાયેલા લોકો આવતીકાલે ઘણું કમાશે. તમે કોઈ મનોરંજક ઘટનાનો પણ આનંદ માણી શકો છો. તમારું લગ્નજીવન ખુશ રહેશે. તમને તમારા પિતાનો સહયોગ મળશે.

5/7
image

કર્ક રાશિ: આવતીકાલનો દિવસ કર્ક રાશિના જાતકો માટે ઘણી રીતે ભાગ્યશાળી રહેશે. તમને કોઈ શુભ પ્રસંગમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. તમારી એક ઈચ્છા પણ પૂર્ણ થશે. આવતીકાલે તમને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફો જોવા મળશે. હોટલ અને કરિયાણાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો સારી કમાણી કરશે. કોઈ જૂનો મિત્ર કે સંબંધી તમને મદદ કરી શકે છે. આવતીકાલે, તમને તમારા લગ્નજીવનમાં તમારા જીવનસાથી તરફથી પ્રેમ અને ટેકો મળશે. બેકરીના કામ સાથે સંકળાયેલા લોકો પણ તેમની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો જોશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી ખુશી મળશે.  

6/7
image

કન્યા રાશિ: આવતીકાલે, બુધવાર, કન્યા રાશિના લોકો માટે નફાનો દિવસ છે. તમને એક કરતાં વધુ સ્ત્રોતોથી લાભ થશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે એક સુખદ સાંજ વિતાવી શકશો. તમે તમારા મનપસંદ ખોરાકને શોધીને ખુશ થશો. આવતીકાલે તમને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર લાભ જોવા મળશે. આવતીકાલે કામ પર મજા અને મનોરંજનનું મિશ્રણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમારા પ્રેમી સાથે યાદગાર સાંજ વિતાવવાની તક મળશે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે, અને તમે ભેટો મેળવીને ખુશ થશો.  

7/7
image

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

luckiest zodiac sign 31 December 2025lucky rashifalwednesday luckiest zodiac signmost luckiest zodiac sign on Wednesdayastrological predictions of 31 December zodiac signTop 5 Lucky zodiac sign 31 December 2025Gujarati Newsspiritual newszodiac signs

Trending Photos