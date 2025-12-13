ગણતરીની કલાકોમાં બની રહ્યો છે બુધાદિત્ય યોગ, 5 રાશિઓ પર પડશે સુર્યનો સીધો પ્રભાવ !
Budhaditya Yog: આવતીકાલે, 14 ડિસેમ્બર, રવિવાર છે, અને પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષના દસમા દિવસ પછી, એકાદશી તિથિ હશે. પરિણામે, આવતીકાલનો શાસક ગ્રહ ભગવાન સૂર્ય હશે. ચંદ્ર આખો દિવસ અને રાત કન્યા રાશિમાંથી ગોચર કરશે, પછી તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. વધુમાં, સૂર્ય ચંદ્રના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે, અને ચંદ્ર સૂર્યના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે, જેનાથી સામયોગ થશે. રવિવારે, સૂર્ય બુધાદિત્ય યોગ બનાવશે. વધુમાં, ચિત્રા નક્ષત્ર સાથે જોડાણમાં, શોભન, સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત સિદ્ધિ સહિત અન્ય ઘણા શુભ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
Budhaditya Yog: આવતીકાલના શાસક દેવતા ભગવાન સૂર્ય હશે, જ્યારે આવતીકાલની તિથિ એકાદશી હશે, જે પોષ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દસમી તારીખ પછી છે. પરિણામે, ચંદ્ર કન્યા રાશિથી તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. પરિણામે, આવતીકાલે ચંદ્ર અને સૂર્ય વેશી યોગ બનાવશે. દરમિયાન, આવતીકાલે સૂર્ય અને બુધની યુતિ પણ બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ કરશે. વધુમાં, આવતીકાલે ચિત્રા નક્ષત્રની યુતિ શોભન, સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગનું નિર્માણ કરશે. પરિણામે, આવતીકાલે, સૂર્યના આશીર્વાદ અને બુધાદિત્ય યોગના સંયોજનને કારણે, 5 રાશિ માટે શુભકામનાઓ લઈને આવી રહી છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: આવતીકાલે, રવિવાર, વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ લાવશે. તમે એક કરતાં વધુ સ્ત્રોતોથી નફો મેળવી શકશો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ અને પ્રભાવમાં વધારો થશે. તમને રાજકીય જોડાણોમાંથી લાભ મળી શકે છે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી સહયોગ અને ટેકો મળશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. તમારા ઘરમાં કોઈ શુભ પ્રસંગનું આયોજન થઈ શકે છે. આવતીકાલે તમારા ઘરમાં આરામદાયક સંસાધનો આવી શકે છે.
મેષ રાશિ: પારિવારિક બાબતોની દ્રષ્ટિએ મેષ રાશિ માટે આવતીકાલનો દિવસ ખૂબ જ શુભ અને ભાગ્યશાળી રહેશે. તમને તમારા પરિવાર સાથે સુખદ અને સારો સમય વિતાવવાની તક મળશે. તમે કૌટુંબિક યાત્રા પર જઈ શકો છો. આધ્યાત્મિક લાભ મેળવવાની તક છે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં સંકળાયેલા લોકોનો પ્રભાવ અને આદર વધશે. તમને વ્યવસાયમાં, ખાસ કરીને કરિયાણા અને ખાદ્ય પદાર્થો સંબંધિત વ્યવસાયોમાં, લાભ થશે. તમને કેટલીક મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓનો આનંદ મળશે. નજીકના સંબંધીને મળવાની તક મળશે. ભાગીદારીના કાર્યમાં પણ આવતીકાલ તમારા માટે સુખદ દિવસ રહેશે. દિવસ નાણાકીય લાભ લાવશે, પરંતુ વૈભવી વસ્તુઓ પર ખર્ચ પણ થશે.
કર્ક રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે, આવતીકાલ વૈભવી વસ્તુઓનો દિવસ રહેશે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. જો તમે મિલકતનો સોદો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, તો તમને સફળતા મળશે. કામ પર તમારો પ્રભાવ અને માન વધશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કેટલાક ઘરગથ્થુ કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમને તમારી માતા અને માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી ટેકો મળશે. તમને આવતીકાલે ભેટ પણ મળી શકે છે. પ્રેમની દ્રષ્ટિએ, આવતીકાલ રોમેન્ટિક દિવસ રહેશે. તમે તમારા પ્રેમી સાથે ડિનર ડેટનો આનંદ માણી શકો છો. જે લોકો વાહન ખરીદવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તેઓને ખુશી મળી શકે છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી પણ ખુશી મળશે.
કન્યા રાશિ: આ રાશિ માટે, આવતીકાલ સર્જનાત્મક કાર્યમાં ફાયદાકારક રહેશે. તમને આવતીકાલે મોટી તક મળી શકે છે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓને મળવાની તક મળશે. તમારા તારાઓ સૂચવે છે કે તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમને વ્યવસાયમાં નફો થશે. તમને કપડાં અને ઘરેણાંથી ફાયદો થશે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી ખુશી મળશે. ઘર કે મિલકત ખરીદવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા લોકો આવતીકાલે તેમના પ્રયત્નોમાં સફળ થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં રસ રાખશે, જે તેમને ભવિષ્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
