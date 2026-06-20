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ગુરુની કૃપાથી 61 દિવસ રહેશે ગોલ્ડન ટાઈમ, જાણો કઈ છે તે 3 રાશિઓ!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 20, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:27 PM IST

Guru Gochar: પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગુરુનું ગોચર 18 જૂનથી 18 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી રહેશે. જાણો કઈ 3 રાશિઓ માટે આવનારા 61 દિવસ ખાસ રહેશે અને ગુરુ તમારા ભાગ્યને કેવી રીતે બદલી નાખશે.
 

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Guru Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગુરુ, આકાશી ગ્રહનું ગોચર અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 18 જૂન, 2026ના રોજ ગુરુ, નક્ષત્રોના રાજા, પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો, જ્યાં તે 18 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી રહેશે. આ ખગોળીય ઘટના કોઈપણ સામાન્ય ગોચર કરતાં વધુ શક્તિશાળી છે, કારણ કે તે આવનારા 61 દિવસ સુધી ખાસ પ્રભાવ પાડશે.  

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પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગુરુનો પ્રવેશ જ્ઞાન, સંપત્તિ, સંતાન અને ભાગ્યની બાબતોમાં મોટા ફેરફારોનો સંકેત આપે છે. જ્યારે ગુરુનું શુભ પુષ્ય નક્ષત્રની ઉર્જા સાથે જોડાય છે, ત્યારે આ સમય નવા સાહસો શરૂ કરવા, મિલકત ખરીદવા અને મોટા રોકાણ કરવા માટે અત્યંત ફાયદાકારક બને છે.  

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જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, ગુરુનું આ ગોચર ખાસ કરીને 3 રાશિઓ માટે સુવર્ણ તકો લાવે છે.  

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તુલા રાશિ: અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તમને પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સફળતા મળી શકે છે. લાંબા સમય પછી તમારી કારકિર્દી સ્થિરતા મેળવશે.  

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મેષ રાશિ: તમારી હિંમત અને બહાદુરી વધશે. કામ પર તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે, અને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પણ મજબૂત થશે.  

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કર્ક રાશિ: શનિ પુષ્ય નક્ષત્રનો અધિપતિ છે, અને આ રાશિમાં ગુરુનું ગોચર તમારા માટે વરદાન છે. રોકાણ અને વ્યક્તિગત વિકાસ માટે આ ઉત્તમ સમય રહેશે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Guru Gochar 2026
Jupiter Transit 2026
Pushya Nakshatra
Guru in Pushya Nakshatra
vedic astrology
lucky zodiac signs
astrological impact
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