/ગુરુની કૃપાથી 61 દિવસ રહેશે ગોલ્ડન ટાઈમ, જાણો કઈ છે તે 3 રાશિઓ!

Guru Gochar: પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગુરુનું ગોચર 18 જૂનથી 18 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી રહેશે. જાણો કઈ 3 રાશિઓ માટે આવનારા 61 દિવસ ખાસ રહેશે અને ગુરુ તમારા ભાગ્યને કેવી રીતે બદલી નાખશે.
Guru Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગુરુ, આકાશી ગ્રહનું ગોચર અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 18 જૂન, 2026ના રોજ ગુરુ, નક્ષત્રોના રાજા, પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો, જ્યાં તે 18 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી રહેશે. આ ખગોળીય ઘટના કોઈપણ સામાન્ય ગોચર કરતાં વધુ શક્તિશાળી છે, કારણ કે તે આવનારા 61 દિવસ સુધી ખાસ પ્રભાવ પાડશે.
પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગુરુનો પ્રવેશ જ્ઞાન, સંપત્તિ, સંતાન અને ભાગ્યની બાબતોમાં મોટા ફેરફારોનો સંકેત આપે છે. જ્યારે ગુરુનું શુભ પુષ્ય નક્ષત્રની ઉર્જા સાથે જોડાય છે, ત્યારે આ સમય નવા સાહસો શરૂ કરવા, મિલકત ખરીદવા અને મોટા રોકાણ કરવા માટે અત્યંત ફાયદાકારક બને છે.
જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, ગુરુનું આ ગોચર ખાસ કરીને 3 રાશિઓ માટે સુવર્ણ તકો લાવે છે.
તુલા રાશિ: અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તમને પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સફળતા મળી શકે છે. લાંબા સમય પછી તમારી કારકિર્દી સ્થિરતા મેળવશે.
મેષ રાશિ: તમારી હિંમત અને બહાદુરી વધશે. કામ પર તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે, અને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પણ મજબૂત થશે.
કર્ક રાશિ: શનિ પુષ્ય નક્ષત્રનો અધિપતિ છે, અને આ રાશિમાં ગુરુનું ગોચર તમારા માટે વરદાન છે. રોકાણ અને વ્યક્તિગત વિકાસ માટે આ ઉત્તમ સમય રહેશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.