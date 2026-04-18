loan default jail India: શું લોન ના ભરી શકીએ તો થઈ શકે છે જેલ? જાણો વકીલે સરળ ભાષામાં સમજાવ્યા નિયમ
loan default jail India: જો કોઈ વ્યક્તિ આર્થિક તંગીના કારણે લોનની ચુકવણી કરી શકતી નથી, તો તે સિવિલ કેસ ગણાય છે અને તેમાં જેલ થતી નથી. પરંતુ, જો લોન છેતરપિંડી કરીને લેવામાં આવી હોય અથવા જાણીજોઈને ન ચૂકવવામાં આવતી હોય, તો તે ક્રિમિનલ કેસ બની શકે છે, જેમાં જેલની સજા પણ થઈ શકે છે.
loan default jail India: આજના સમયમાં ઘણા લોકો ઘર બનાવવા, બિઝનેસ શરૂ કરવા કે પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે લોન લેતા હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે જ્યારે લોકો સમયસર લોન નથી ચૂકવી શકતા. આવા સમયે સૌથી મોટો સવાલ એ જ હોય છે- શું લોન ન ભરવા બદલ જેલ થઈ શકે? પટિયાલા કોર્ટના વકીલ મહમૂદ આલમ જણાવે છે કે જો તમે કોઈ વાસ્તવિક કારણસર લોન નથી ચૂકવી શકતા, જેમ કે નોકરી જતી રહી હોય, બિઝનેસમાં નુકસાન થયું હોય કે કોઈ ગંભીર બીમારી આવી હોય તો આ મામલો ક્રિમિનલ નહીં પણ સિવિલ માનવામાં આવે છે. એટલે કે, આ એક પ્રકારનો આર્થિક વિવાદ છે, ગુનો નથી.
કંપની જેલમાં ન મોકલી શકે
મહમૂદ આલમ જણાવે છે કે આવી સ્થિતિમાં બેંક કે ફાઈનાન્સ કંપની તમારી સામે કોર્ટમાં કેસ કરી શકે છે, પરંતુ તેમનો હેતુ તમને જેલમાં મોકલવાનો હોતો નથી. તેઓ પોતાના પૈસા પાછા મેળવવા માટે કાયદેસરની પદ્ધતિઓ અપનાવે છે, જેમ કે તમારી મિલકત જપ્ત કરવી અથવા હપ્તામાં પૈસા વસૂલ કરવા. જો તમે છેતરપિંડી નથી કરી, તો માત્ર લોન ન ચૂકવવા બદલ જેલ થતી નથી. બીજી તરફ, જો તમે લોન લેતી વખતે ખોટી માહિતી આપી હોય, નકલી દસ્તાવેજો જમા કરાવ્યા હોય અથવા તમારી આવક વિશે ખોટું બોલ્યા હોવ, તો તેને છેતરપિંડી માનવામાં આવે છે. આવા કિસ્સામાં મામલો સિવિલથી વધીને ક્રિમિનલ બની જાય છે. આ સ્થિતિમાં બેંક પોલીસમાં ફરિયાદ કરી શકે છે અને જો તમે દોષિત સાબિત થાઓ તો જેલ પણ થઈ શકે છે.
જાણીજોઈને લોન ન ચૂકવવી એ ગંભીર બાબત
આ સિવાય, એક બીજો શબ્દ છે 'વિલફુલ ડિફોલ્ટર' (Willful Defaulter) એટલે કે જાણીજોઈને લોન ન ચૂકવનાર વ્યક્તિ. ધારો કે તમારી પાસે પૈસા છે, છતાં તમે જાણીજોઈને લોન નથી ચૂકવી રહ્યા, તમારી મિલકત છુપાવી રહ્યા છો અથવા બેંકથી બચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, તો આ પણ ગંભીર મામલો બની શકે છે. આવી સ્થિતિમાં પણ તમારી સામે કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે/ વકીલના જણાવ્યા અનુસાર, કાયદામાં સ્પષ્ટ તફાવત કરવામાં આવ્યો છે. પૈસા ન હોવા સિવિલ મામલો ગણાય, જેમાં જેલ થતી નથી. જ્યારે બીજી બાજુ જાણીજોઈને ન ચૂકવવા કે છેતરપિંડી કરવી ક્રિમિનલ મામલો ગણાય, જેમાં જેલ થઈ શકે છે.
ભારતમાં બેંકો પાસે પૈસા વસૂલવા માટે ઘણા અધિકારો છે. તેઓ તમારી મિલકત જપ્ત કરી શકે છે, નોટિસ મોકલી શકે છે અને કોર્ટનો સહારો લઈ શકે છે. પરંતુ ફક્ત પૈસા ન ચૂકવી શકવાને કારણે કોઈને જેલમાં મોકલવું એ કાયદાની વિરુદ્ધ છે. તેથી, જો તમે કોઈ મુશ્કેલીમાં હોવ અને લોન નથી ચૂકવી શકતા, તો બેંક સાથે વાત કરવી એ સૌથી ઉત્તમ રસ્તો છે. ઘણીવાર બેંક તમને થોડો સમય આપી શકે છે, EMI ઘટાડી શકે છે અથવા નવો પેમેન્ટ પ્લાન બનાવી શકે છે.
ટૂંકમાં કહીએ તો લોન ન ચૂકવી શકવી એ હંમેશા ગુનો નથી હોતો. જો તમારી દાનત સાચી છે અને તમે પ્રામાણિકપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, તો તમને જેલ નહીં થાય. પરંતુ જો તમે છેતરપિંડી કરી છે અથવા જાણીજોઈને પૈસા નથી ચૂકવી રહ્યા, તો કાયદેસરની કાર્યવાહી અને જેલ બંને થઈ શકે છે. તેથી હંમેશા સાચી માહિતી આપો, સમજદારીથી લોન લો અને સમયસર ચુકવણી કરવાનો પ્રયાસ કરો, એ જ સૌથી સુરક્ષિત રસ્તો છે.
