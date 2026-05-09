Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Cancer Prevention: કેન્સર થવાનું જોખમ ઓછું થઈ જશે, આહારમાં સામેલ કરી લો આ વસ્તુઓ, દરેક વસ્તુ એન્ટી કેન્સર ગુણથી ભરપુર

Cancer Prevention: કેન્સર થવાનું જોખમ ઓછું થઈ જશે, આહારમાં સામેલ કરી લો આ વસ્તુઓ, દરેક વસ્તુ એન્ટી કેન્સર ગુણથી ભરપુર

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 09, 2026, 05:55 PM IST|Updated: May 09, 2026, 06:38 PM IST

Cancer Prevention Tips: કેન્સર જેવો જીવલેણ રોગ થાય અને તેનો ઉપચાર કરાવવો પડે તેના કરતાં આ રોગ થાય જ નહીં તે વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આજે જ્યારે લોકોનો આહાર અને જીવનશૈલી બંને બગડ્યા છે ત્યારે કેન્સર જેવો રોગ થવાનું જોખમ અનેકગણું વધી જાય છે. આ જોખમ ઘટાડવામાં ખોરાક મદદરુપ થઈ શકે છે. 
 

1/6

કેન્સર જેવા રોગથી બચવામાં કેટલીક હેલ્ધી વસ્તુઓ મદદ કરી શકે છે. આ વસ્તુઓ એવી છે જેમાં એન્ટી કેન્સર ગુણ હોય છે. આ વસ્તુઓને ડાયટમાં એડ કરી લેવાથી કેન્સર જેવી બીમારી થવાનું રિસ્ક ઓછું કરી શકાય છે. આ 5 વસ્તુઓનો ઉપયોગ અવારનવાર થતો હોય છે બસ લોકોને ખબર નથી હોતી કે તેમાં કેન્સરથી બચાવવાની શક્તિ છે.   

2/6

હળદર પર થયેલી રિસર્ચમાં પણ સામે આવી ચુક્યું છે કે કેન્સરથી બચવું હોય તો હળદરનું સેવન કરવું ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. રોજ મર્યાદિત માત્રામાં હળદર લેવાથી કેન્સર થવાનું રિસ્ક ઓછું થઈ જાય છે.   

3/6

ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે ટમેટા ખાવાથી પણ કેન્સર થવાનું રિસ્ક ઓછું થાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ટમેટા ખાવાથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. જે કેન્સર થવાનું રિસ્ક ઓછું કરે છે.   

4/6

જો તમે બ્રોકલી નથી ખાતા તો આજથી ખાવાનું શરુ કરી દેશો. બ્રોકલી મહિલાઓ માટે સૌથી વધુ ફાયદાકારક ગણાય છે. બ્રોકલીમાં એવા તત્વ હોય છે જે બ્રેસ્ટ કેન્સર અને ઓવરીના કેન્સરનું રિસ્ક ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે.   

5/6

ગાજર ફક્ત આંખ, પાચન તંત્ર, સ્કિન માટે જ  ફાયદાકારક છે એવું નથી. ગાજર કેન્સર જેવી બીમારીથી પણ બચાવી શકે છે. ગાજર ખાવાથી પણ કેન્સરનું રિસ્ક ઓછું થાય છે.   

6/6

કેન્સરનું રિસ્ક ઓછું કરવામાં અલગ અલગ પ્રકારની બેરીઝ મદદરુપ થાય છે. એન્ટી ઓક્સિડન્ટથી ભરપુર બેરીઝ કેન્સરથી બચાવી શકે છે. ખાસ કરીને બ્લુ બેરી સૌથી વધારે કેન્સર વિરોધી ગુણ ધરાવે છે.

 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Tags:
CANCER PREVENTION
cancer
Health Care
કેન્સર
5 healthy food

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હવામાન વિભાગનું ઓરેન્જ એલર્ટ, અંબાલાલની પણ આગાહી, ગુજરાતમાં પડશે કાળઝાળ ગરમી

હવામાન વિભાગનું ઓરેન્જ એલર્ટ, અંબાલાલની પણ આગાહી, ગુજરાતમાં પડશે કાળઝાળ ગરમી

Ahmedabad Temperature27 min ago
2

IPL 2026 વચ્ચે અચાનક બદલાઈ ગયો રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન, જાણો કોને મળી ટીમની કમાન

Rajasthan Royals40 min ago
3

65મી વખત ડિવિડન્ડ આપશે આ દિગ્ગજ કંપની, 1 શેર પર મળશે 229 રૂપિયા

MRF ltd1 hr ago
4

શિક્ષકથી લઈને સ્ટાફ નર્સ સુધી... લેખિત પરીક્ષા વગર નોકરી મેળવવાની શાનદાર તક

NVS Recruitment 20261 hr ago
5

ગુજરાતમાં વધી ચિંતા! સડન ડેથમાં 14 ટકાનો વધારો, 1 વર્ષમાં 3253 લોકોના એટેકથી મોત

death due to heart attack1 hr ago