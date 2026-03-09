1 લીટરમાં 27.97km સુધીની માઇલેજ, આ SUV પર મળી રહ્યું છે 1,00,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ
Toyota Cars Discount: જો તમે નવી એસયુવી લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો માર્ચમાં Toyota Urban Cruiser Hyryder પર 1 લાખની છૂટ મળી રહી છે. આવો તમને જણાવીએ આ કારની કિંમત કેટલી છે અને તે ક્યા-ક્યા ફીચર્સ સાથે આવે છે અને તેમાં કયુ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે?
Toyota Hyryder Discount: આ ગાડી પર 1 લાખ સુધીની છૂટનો ફાયદો મળી રહ્યો છે. Gaadiwaadi પ્રમાણે આ કારની સાથે 5 વર્ષ માટે રોડ સાઇડ અસિસ્ટેન્સનો પણ લાભ મળી રહ્યો છે.
Toyota Urban Cruiser Hyryder Mileage: કંપનીની સત્તાવાર સાઇટ પર જાણકારી પ્રમાણે આ ગાડી એક લીટર તેલમાં 27.97 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે.
એન્જિન ડિટેલ્સઃ આ ગાડી સેલ્ફ-ચાર્જિંગ સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ ઇલેક્ટ્રિક સિસ્ટમની સાથે આવે છે. તેમાં 1.5 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન, ટોયોટા હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ (THS) અને એક ઈલેક્ટ્રિક મોટર છે. આ ગાડી તમને 5 સ્પીડ મેનુઅલ અને 6 સ્પીડ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે મળશે.
Toyota Urban Cruiser Hyryder Price in India: આ ગાડીની કિંમત 10,99,000 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ થી શરૂ થાય છે, આ ભાવમાં બેઝ વેરિએન્ટ મળશે. જો તમારે ટોપ મોડલ જોઈએ તો તમારે 20,19,000 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ખર્ચ કરવા પડશે.
Toyota Urban Cruiser Hyryder Features: આ એસયુવીમાં 55 કનેક્ટેડ ફીચર્સ, એપલ કાર પ્લે, એન્ડ્રોયડ ઓટો, 6 એરબેગ, 360 ડિગ્રી કેમેરા, વ્હીકલ સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ જેવા ખાસ ફીચર્સનો સપોર્ટ મળે છે.
