ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Cardamom: મોઢાના ચાંદા અને ગળાનો દુખાવો મટાડવા મદદ કરશે એલચી, આ રીતે કરો યુઝ

Cardamom Uses and Benefits: એલચી આકારમાં નાની હોય છે પરંતુ શરીરની કેટલીક તકલીફોમાં નાનકડી એલચી મોટા લાભ કરી જાય છે. ખાસ કરીને મોઢાના ચાંદા અને ગળાની તકલીફમાં એલચી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. એલચી દુખાવો ઓછો કરે છે અને સંક્રમણ ઓછું કરે છે. 
 

Updated:Dec 05, 2025, 02:32 PM IST

રોજ 2 એલચી ખાવી

એલચી ઔષધીય ગુણોથી ભરપુર હોય છે. તેનો સ્વાદ અને સુગંધ બંને લાજવાબ હોય છે. ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલયયે પણ એલચીના ગુણ વિશે જણાવ્યું છે. રોજ 2 એલચી પણ ખાવામાં આવે તો ઘણી સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે.   

હાઈપર એસિડિટી

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જમ્યા પછી એક એલચી મોં માં રાખી ચાવીને ખાવી જોઈએ. તેનાથી હાઈપર એસિડિટી કંટ્રોલમાં રહે છે. જે લોકોને જમ્યા પછી ખાટા ઓડકાર, છાતીમાં બળતરા, પેટ ભારે લાગતું હોય તેમણે એલચી ખાવી જોઈએ.   

મોંમાં ચાંદા

ગળામાં ખરાશ હોય, દુખાવો થતો હોય તે અવાજ બેસી ગયો હોય તો એલચી ખાવી જોઈએ. એલચીને ધીરે ધીરે ચાવી તેનો રસ ગળે ઉતારવો. એલચી ખાધાના થોડા સમયમાં જ રાહત થવા લાગશે. જો મોંમાં ચાંદા પડી ગયા હોય તો એલચીનો પાવડર કરી સાકર સાથે ખાવો. તેનાથી બળતરા અને દુખાવામાં રાહત થશે.   

હેડકી

જો કોઈને હેડકી આવતી હોય અને અટકતી ન હોય તો એલચી મોંમાં રાખી ચાવવી અથવા તેનો પાવડર પાણીમાં મિક્સ કરી પી લેવો. હેડકી તુરંત બંધ થઈ જશે.   

એલચી

એલચીમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ અને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે. જે સોજો અને સંક્રમણ ઓછું કરે છે. એલચીને દૂધમાં ઉકાળી પીવાથી પેટની સમસ્યા દુર થાય છે. તેનાથી મોમાંથી આવતી વાસ પણ બંધ થાય છે.   

