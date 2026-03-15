Career Guide: ધોરણ-12 આર્ટસ બાદ 5 સૌથી બેસ્ટ કોર્સ, કરિયર અને લાઇફ બંને થઈ જશે સેટ
Best Course For 12th Arts Students: એક સમય હતો જ્યારે માનવામાં આવતું હતું કે માત્ર સાયન્સ અને કોમર્સ સ્ટ્રીમના વિદ્યાર્થીઓ માટે શાનદાર કરિયર (Best Course For 12th Students) ઓપ્શન હોય છે. પરંતુ હવે વિચારો બદલાઈ રહ્યાં છે. સમયની સાથે નવા કોર્સની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. તેવામાં જો તમે ધોરણ 12 આર્ટ્સ બાદ શું કરવું તે વિશે વિચારી રહ્યાં છો તો અમે તમને પાંચ એવા કોર્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, આ કોર્સ કર્યા બાદ તમારી લાઇફ સેટ થઈ જશે.
BA LLB
જો વકીલાતમાં તમારૂ રૂચિ છે તો તમે બીએ એલએલબી કરી શકો છો. આ 5 વર્ષનો ઈન્ટીગ્રેડ કોર્સ હોય છે. ત્યારબાદ તમે સરકારી કે ખાનગી વકીલ બની શકો છો. આ સાથે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓમાં પણ સારા પેકેજ પર લીગલ સલાહકાર બની શકો છો.
BHM (Bachelor In Hotel Management)
તમે ઈચ્છો તો હોટલ મેનેજમેન્ટમાં બેચલરની ડિગ્રી હાસિલ કરી શકો છો. ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્ટ સહિત ઘણી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓ આ કોર્સ કરાવે છે. આ કોર્સ કર્યા બાદ તમે દેશ-વિદેશની શાનદાર હોટલમાં વિવિધ વિભાગમાં તમારી પસંદ અનુસાર નોકરી કરી શકો છો.
BFA (Bachelor In Fine Arts)
બેચલર ઓફ ફાઇન આર્ટ્સ કોર્સ ટ્રેન્ડિંગમાં છે. તેમાં બાળકોને ચિત્રકારી, મૂર્તિકળા, ફોટોગ્રાફી જેવા વિષયોનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. જો તમે ક્રિએટિવ છો અને કંઈક અલગ કરવા ઈચ્છો છો તો તમારા માટે આ કોર્સ બેસ્ટ સાબિત થઈ શકે છે.
BBA (Bachelor In Bussiness Administration)
જો તમને બિઝનેસ તથા મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સમાં ઈન્ટરેસ્ટ છે તો તમે બીબીએ કરી શકો છો. આ ત્રણ વર્ષનો કોર્સ તમારા માટે સારો સાબિત થઈ શકે છે. ત્યારબાદ એમબીએ કરી તમે વૈશ્વિક સ્તરની કંપનીઓમાં કામ કરી શકો છો.
BJMC (Bachelor In Journalism And Mass Communication)
જો તમે પત્રકાર બનવા ઈચ્છો છો એટલે કે મીડિયા ઈન્ડસ્ટ્રીમાં જવા ઈચ્છો છો તો તમે બીજેએમસી કરી શકો છો. આ કોર્સ કર્યા બાદ તમે મીડિયાના વિવિધ ક્ષેત્રમાં તમારૂ કરિયર બનાવી શકો છો.
Trending Photos