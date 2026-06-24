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સાવધાન! જુલાઈની શરૂઆતમાં બની રહ્યો છે મોટો અશુભ યોગ, જાણો કઈ રાશિઓ પર મંડરાશે સંકટ?

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 24, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:07 PM IST

Vyatipat Yog 2026: 10 જુલાઈના રોજ, વૈદિક જ્યોતિષનો અત્યંત અશુભ "વ્યતિપાત યોગ" બનવા જઈ રહ્યો છે. આના કારણે, ઘણી રાશિના જાતકોને ભારે નાણાકીય નુકસાન, બગડતું સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

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Vyatipat Yog 2026: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, 10 જુલાઈ, 2026ના રોજ બનવા જઈ રહેલો વ્યતિપાત યોગ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને ચિંતાનો વિષય માનવામાં આવે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, આ યોગ સવારે 6:53 વાગ્યે શરૂ થશે અને બપોરે 12:27 વાગ્યા સુધી અમલમાં રહેશે. સૂર્ય અને ચંદ્રની વિશેષ સ્થિતિથી બનેલો આ યોગ સામાન્ય રીતે પડકારજનક અને ક્રૂર માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે વ્યક્તિના નિર્ણયો, નાણાકીય પરિસ્થિતિ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરે છે.  

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પાંચ રાશિઓને મુખ્યત્વે આ સમયગાળા દરમિયાન ખાસ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે આ યોગને કારણે કઈ રાશિના લોકોને નુકસાન અથવા પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.  

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વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિના લોકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન તેમના નાણાકીય બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. ખર્ચમાં અચાનક વધારો તેમના બજેટને વિક્ષેપિત કરી શકે છે અને નાણાકીય અવરોધો તરફ દોરી શકે છે. પૈસા રોકાણ કરવાનું ટાળો. પરિવારમાં કોઈ સામાજિક અથવા શુભ પ્રસંગ ચૂકી જવાથી પ્રિયજનો પરેશાન થઈ શકે છે. તેમના કઠોર શબ્દો તમને માનસિક તણાવનું કારણ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આંખની સમસ્યાઓ અથવા આંખમાં બળતરા ચિંતાનો વિષય હોઈ શકે છે.  

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સિંહ રાશિ: આ સમય સિંહ રાશિના જાતકો માટે માનસિક અશાંતિ અને તણાવ લાવી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે કામનો બોજ અને માનસિક દબાણ નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સંકલન મુશ્કેલ બની શકે છે. જીવનસાથીઓ અથવા પ્રેમ સંબંધો વચ્ચે અવિશ્વાસ અને અંતર વધવાની શક્યતા છે. નાની નાની બાબતો પર દલીલો ટાળો.  

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મિથુન રાશિ: આ સમય દરમિયાન મિથુન રાશિના જાતકો માટે નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થઈ શકે છે. કામ પર કોઈ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પર વિચાર કર્યા વિના સહી કરવાનું ટાળો. વ્યવસાયિક નિર્ણયોમાં ઉતાવળ કરવી મોંઘી પડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે તમારી જીભ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે, નહીં તો કામ પર અથવા સમાજમાં કોઈની સાથે મોટો વિવાદ થઈ શકે છે.  

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મકર રાશિ: આ અશુભ યોગના પરિણામે મકર રાશિના જાતકોને કેટલાક ક્ષેત્રોમાં મંદીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન શારીરિક થાક અને નબળાઈ અનુભવી શકાય છે. વધુમાં, કાનની સમસ્યાઓ અથવા દુખાવો તમને પરેશાન કરી શકે છે. કોઈને પણ મોટી રકમ ઉછીની આપવાનું ટાળો, કારણ કે તે પાછા મળવાની શક્યતા ઓછી છે.

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કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિવાળાએ મિલકત અને નવા પ્રોજેક્ટ્સ અંગે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. 10 જુલાઈના રોજ કોઈપણ નવો પ્રોજેક્ટ અથવા સોદો શરૂ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે. આ સમયે કોઈપણ મિલકત અથવા વાહન વેચવા અથવા ખરીદવા અંગેના કોઈપણ નિર્ણયોને મુલતવી રાખવાનું શ્રેષ્ઠ છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો વધુ ઘેરા બની શકે છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

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