સાવધાન! 48 કલાક બાદ રાહુ થશે વક્રી, સાચવીને રહેજો આ 4 રાશિઓના લોકો!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 29, 2026, 09:29 PM IST|Updated: May 29, 2026, 09:29 PM IST

Rahu Transit Negative Effects: 31 મેના રોજ રાહુ પોતાની સ્થિતિ બદલશે. રાહુની સ્થિતિમાં આ ફેરફાર આ 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં નાણાકીય અસ્થિરતા, માનસિક તણાવ અને અનિચ્છનીય ખર્ચાઓ વધારી શકે છે.

Rahu Transit Negative Effects: દ્રિક પંચાંગ મુજબ, રાહુ 31 મેના રોજ શતાભિષાના પ્રથમ સ્થાનમાં ગોચર કરશે, જ્યાં રાહુ 2 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. 31 મેના રોજ રાહુની સ્થિતિમાં ફેરફાર કેટલીક રાશિઓ માટે નાણાકીય અને માનસિક સમસ્યાઓમાં વધારો દર્શાવે છે.  જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, રાહુને ભ્રામક અને પ્રતિગામી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ રાહુની સ્થિતિ બદલાય છે, ત્યારે તે વ્યક્તિની નાણાકીય પરિસ્થિતિ, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને માનસિક શાંતિ પર સીધી અસર કરે છે.  

આ વખતે, આ ફેરફાર નાણાકીય કટોકટી અને અનિચ્છનીય ખર્ચાઓને કારણે ચાર ચોક્કસ રાશિઓ માટે તણાવ વધારી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે રાહુની નકારાત્મક અસરોનો સામનો કયા રાશિઓ પર થશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે, રાહુનું ગોચર તેમને નાણાકીય બાબતોમાં ખૂબ સાવધાન રહેવાની ચેતવણી આપી રહ્યું છે. જો તમે નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું અથવા નવો સોદો પૂર્ણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો અવરોધો આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન શેરબજાર કે મિલકતમાં રોકાણ કરવું નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. કોઈને પણ મોટી રકમ ઉછીના આપવાનું ટાળો, કારણ કે આ સમયગાળા દરમિયાન તેને પાછું મેળવવું અત્યંત મુશ્કેલ બનશે.

સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના જાતકોને આ સમય દરમિયાન તેમના વ્યવસાય અને નાણાકીય યોજનાઓમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કામ પર સાથીદારો અથવા વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે ગેરસમજને કારણે નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે. અટકેલા ભંડોળને ફરી મેળવવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં કોઈ પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરો. ઉતાવળ કરવાને બદલે અનુભવી લોકોની સલાહ લીધા પછી જ રોકાણના નિર્ણયો લો.

મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે, આ રાહુ ગોચર નાણાકીય મોરચે અસ્થિરતા લાવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી બચતમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. અચાનક, મોટો, અણધાર્યો ખર્ચ થઈ શકે છે, જે તમારા બજેટને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. લોટરી જુગાર અને જુગાર જેવા કોઈપણ મોટા રોકાણો અથવા જોખમી સાહસો ટાળો. લોન લેવાનું કે ઉધાર લેવાનું ટાળો.  

કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકો માટે, રાહુનો પ્રભાવ માનસિક તણાવ અને નાણાકીય દબાણ બંને વધારી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારા આવકના સ્ત્રોતોમાં વધઘટ થઈ શકે છે. વૈભવી વસ્તુઓ અને સ્વાસ્થ્ય પર વધુ પડતો ખર્ચ માનસિક ચિંતામાં વધારો કરશે. સમજદારીપૂર્વક ખર્ચ કરો અને નકામા ખર્ચાઓ પર કડક નિયંત્રણ રાખો. કામ પર દલીલો ટાળો, કારણ કે આ તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિને સીધી અસર કરી શકે છે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

