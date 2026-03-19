ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો3 શુભ યોગમાં આજે ચૈત્રી નોરતાની શરૂઆત, આ રાશિવાળા પર માતાજી રહેશે મહેરબાન, ચારેકોરથી ધનલાભ થશે!

3 શુભ યોગમાં આજે ચૈત્રી નોરતાની શરૂઆત, આ રાશિવાળા પર માતાજી રહેશે મહેરબાન, ચારેકોરથી ધનલાભ થશે!

ચૈત્રી નવરાત્રી 3 શુભ યોગ સાથે શરૂ થતા કેટલીક રાશિના  જાતકો માટે વરદાન જેવી સાબિત થઈ શકે છે. પૈસા, સુખ સંપત્તિ અને કામકાજની દ્રષ્ટિએ બંપર લાભ કરાવી શકે છે. 

Updated:Mar 19, 2026, 02:14 PM IST

1/5
image

આજથી એટલે કે 19 માર્ચ 2026થી ચૈત્રી નવરાત્રી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વખતે ચૈત્રી નવરાત્રી 3 શુભ યોગ શુકલ યોગ, બ્રહ્મ યોગ અને સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગમાં શરૂ થઈ છે. જે કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોને માતા દુર્ગાના ખાસ આશીર્વાદ અને કૃપા મળી શકે છે. જાણો તે 3 રાશિઓ કઈ કઈ છે. 

વૃષભ રાશિ

2/5
image

વૃષભ રાશિવાળા માટે આ નવરાત્રી ભાગ્યના બંધ દ્વારા ઉઘાડનારી રહી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. કરિયરમાં પ્રગતિના રસ્તા ખુલી શકે છે. નવી નોકરી મેળવવામાં સફળતા મળી શકે. મોટી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે. ભવિષ્યમાં કોઈ મોટી ડીલ મળી શકે. માનસિક તણાવ ઓછો થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. નવરાત્રીમાં નવ દિવસ બાળાઓને મિસરી વહેંચો. 

મિથુન રાશિ

3/5
image

મિથુન રાશિ માટે પણ આ નવરાત્રમાં સફળતાના દ્વાર ઊઘડી શકે છે. વેપારમાં નવી ડીલ પર કામ પાર પડી શકે છે. જાતકોને કાર્યક્ષેત્રે સફળતા મળી શકશે. અધિકારીઓનો સાથ મળશે. નવી જવાબદારી મળી શકે છે. નવા સ્ત્રોતથી પૈસા કમાઈ શકો છો. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. નવરાત્રીના નવ દિવસ દુર્ગા ચાલીસાના પાઠ કરો. 

સિંહ રાશિ

4/5
image

સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ નવરાત્રી લકી સાબિત થઈ શકે છે. ચારેકોરથી સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતા વધશે. રચનાત્મક ક્ષેત્ર તરફ ઝૂકાવ વધશે. જાતકોના પરિવારનું માન સન્માન વધશે. લોકો જાતકોની સલાહ ગંભીરતાથી લેશે. શારીરિક ઉર્જા જળવાઈ રહેશે. માતા દુર્ગાને લાલ ફૂલ અર્પણ કરો.   

કન્યા રાશિ

5/5
image

કન્યા રાશિના જાતકો માટે નવરાત્રીના દિવસ શુભ પરિણામ આપનારા સાબિત થઈ શકે છે. વેપારમાં પ્રગતિ થશે. મોટો નફો મળી શકે છે. મહેનત રંગ લાવશે. જીવનસાથી સાથે તાલમેળ વધશે. લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. બીજાને મદદ કરવા પ્રેરિત થશો. નવરાત્રીમાં  'ओम दुं दुर्गायै नमः' મંત્ર જાપ કરો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Trending Photos