/Chandra Gochar 2026: યોગિની એકાદશી પર ચંદ્રમાનો વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ, 4 રાશિના જાતકોની સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો

Chandra Gochar 2026 In Vrishabh: યોગિની એકાદશી આ વર્ષે 10 જુલાઈએ છે અને આ દિવસે ચંદ્રમાનો શુક્રની રાશિ વૃષભમાં પ્રવેશ કરવો અતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિ પરિવર્તનથી 4 રાશિના લોકોને સુખ-ધન અને સફળતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
Chandra Gochar July 2026: મન અને માતાના કારક ચંદ્રમાનું ગ્રહ કે નક્ષત્ર પરિવર્તન બધી 12 રાશિઓ પર ઉંડો પ્રભાવ પાડે છે. પરંતુ ચંદ્ર ગોચર ઓછા સમય માટે થાય છે, પરંતુ તેના શુભ-અશુભ પ્રભાવ લાંબા સમય સુધી પડે છે. મહત્વનું છે કે ચંદ્રમાનો વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ 10 જુલાઈ 2026ના શુક્રવારે સાંજે 6.44 કલાકે થશે. આ દિવસે યોગિની એકાદશીનું વ્રત હોવાને કારણે ચંદ્રમાનું આ ગોચર શુભ સાબિત થશે. વૃષભ રાશિમાં ચંદ્રમાનું ગોચર 12 જુલાઈ 2026 સુધી રહેશે. તેનાથી ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે.
ચંદ્ર ગોચરનો વૃષભ રાશિના જાતકો પર શુભ પ્રભાવ પડશે. આર્થિક લાભના રસ્તા ખુલશે અને કારોબારમાં તેજી આવશે. જલ્દી મોટી સફળતા મળશે. કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. જાતક ભાવનાઓ પર કાબુ રાખશે. કોઈ જૂની મનોકામના પૂર્ણ થઈ શકે છે.
ચંદ્રમાનું વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરવું કર્ક રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ કરાવી શકે છે. કોઈ મોટી હસ્તિ સાથે મુલાકાત સંભવ છે. ધન હાનિની સમસ્યામાંથી બહાર આવશો. મોટા ભાઈ બહેનનો સાથ મળશે. અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. મન શાંત રહેશે.
ચંદ્રમાનું વૃષભ રાશિમાં ગોચર તુલા રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ રહેશે. ધન સંબંધિત વિવાદ ખતમ થશે. કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે કે અટવાયેલી સફળતા મળી શકે છે. માનસિક તણાવ દૂર થશે. સરકારી મામલામાં કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિનો સાથ મળશે.
ચંદ્રમાનું વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરવું મકર રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક ધનલાભનો રસ્તો ખુલશે. બિઝનેસમાં મોટો પ્રોફિટ થઈ શકે છે. નવી નોકરીની ઈચ્છા પૂર્ણ થશે. કોઈ સારી તક તમારી પ્રતીક્ષા કરી રહી છે. આ દરમિયાન તમારા વિચાર સકારાત્મક રહેશે.