Chandra Gochar 2026: ચંદ્રમાનું બુધના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ 4 રાશિઓ માટે શુભ, અચાનક થશે ધનલાભ અને મળશે માનસિક શક્તિ!
Chandra Gochar 2026: ચંદ્રમા 'આશ્લેષા' નક્ષત્રમાં ગોચર કરીને કઈ 4 રાશિના જાતકોના જીવન પર સકારાત્મક અને શુભ પ્રભાવ પાડશે અને જાતકોને શું-શું લાભ થશે? ચાલો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
ચંદ્રનું ગોચર
ચંદ્ર એક શુભ ગ્રહ છે જેનું રાશિ કે નક્ષત્ર પરિવર્તન જાતકો પર શુભ-અશુભ પ્રભાવ પાડે છે. મન અને માતાના કારક ચંદ્ર 24 એપ્રિલ 2026 શુક્રવારે રાત્રે 08:13 કલાકે બુધના આશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 26 એપ્રિલ 2026 શનિવારે સવારે 08:04 કલાક સુધી આ નક્ષત્રમાં સંચરણ કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન બુદ્ધિ, વેપાર અને વાણીના કારક બુધના આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ચંદ્રની હાજરી વિશેષ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. ચંદ્રના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનની અત્યંત શુભ અસર 4 રાશિઓ પર જોવા મળશે, જેનાથી તેઓ માનસિક શાંતિ, ધન અને સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે. ચાલો જાણીએ આ 4 નસીબદાર રાશિઓ કઈ છે.
કર્ક રાશિ
આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ચંદ્રનું ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ ફળદાયી સિદ્ધ થઈ શકે છે. લવ લાઈફમાં સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે. જાતકો ભાવનાત્મક રીતે મજબૂત બનશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં વિજય મળી શકે છે. નોકરીમાં ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને ધનમાં વૃદ્ધિ થશે.
કન્યા રાશિ
ચંદ્રનું નક્ષત્ર ગોચર કન્યા રાશિના જાતકો માટે સારો સમય લાવશે. જીવનમાં ખુશીઓ આવશે અને કલા-લેખન ક્ષેત્રે રુચિ વધશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે અને નોકરીમાં બદલાવના યોગ બનશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને લક્ષ્ય પ્રાપ્તિના માર્ગો ખુલશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
ચંદ્રના નક્ષત્ર ગોચરથી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ પ્રાપ્ત થશે. વેપાર સંબંધિત મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો. ઓફિસમાં સહકર્મીઓનો સાથ મળશે. આર્થિક લાભ માટે પ્રવાસ કરવો પડી શકે છે. પારિવારિક સંબંધોમાં પ્રેમ વધશે.
મીન રાશિ
ચંદ્રનું ગોચર મીન રાશિના જાતકો પર શુભ પ્રભાવ પાડશે. અવિવાહિત જાતકો માટે લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. વેપાર કરતા જાતકો મોટી ડીલ હાંસલ કરી શકશે. જાતકો પહેલા કરતા વધુ માનસિક શાંતિ અનુભવશે. વિદ્યાર્થીઓને આ સમયે તેમની મહેનતનું યોગ્ય પરિણામ મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
