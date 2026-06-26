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શનિ પ્રદોષ વ્રત પર ચંદ્ર કરશે જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, આ 4 રાશિ થશે માલામાલ; જીવશે રાજા જેવું જીવન!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 26, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:26 PM IST

Chandra Gochar 2026: શનિ પ્રદોષ વ્રત પર મનના કારક ચંદ્રનું જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ થવા જઈ રહ્યો છે. આ ગોચરથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. મન શાંત થશે અને ધન-સંપત્તિનું સુખ પ્રાપ્ત થશે.

ચંદ્રનું જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર1/6

ચંદ્રનું જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર

જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ મનના કારક ચંદ્રનું બુધના જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશવું અતિ શુભ સાબિત થશે. 27 જૂન 2026ના રોજ શનિ પ્રદોષ વ્રત છે અને આ જ દિવસે ચંદ્રનું જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર થશે. 29 જૂન 2026 સોમવારના રોજ અડધી રાત્રે 01:08 વાગ્યા સુધી ચંદ્ર આ જ નક્ષત્રમાં ભ્રમણ કરશે. ચંદ્રના આ ગોચરથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. જાતકોના જીવન પર આની ખૂબ જ શુભ અસર પડશે.

કર્ક રાશિ2/6

કર્ક રાશિ

ચંદ્રનું નક્ષત્ર ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે સારો સમય લઈને આવશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાનો પ્રયાસ સફળ થશે અને એકાગ્રતા વધશે. વેપારના મામલામાં જાતકોને મોટી ડીલ મળી શકે છે. લાંબી યાત્રા પર જવાની તક મળી શકે છે. મન શાંત થશે.

કન્યા રાશિ3/6

કન્યા રાશિ

ચંદ્રનું બુધના નક્ષત્રમાં પ્રવેશવું શુભ ફળદાયી સાબિત થશે. નોકરી બદલવાનો પ્રયાસ પૂરો થશે અને કોઈ મોટી તક હાથ લાગી શકે છે. ભવિષ્યમાં જાતકો માટે પ્રગતિના માર્ગો ખુલશે. ઘરના વાતાવરણમાં ખુશીઓથી ભરેલું રહેશે. આ દરમિયાન કરવામાં આવેલી યાત્રા સફળ રહેશે.

તુલા રાશિ4/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું આ નક્ષત્ર ગોચર ભાગ્ય ખોલનારું સાબિત થઈ શકે છે. મન પ્રસન્ન રહેશે. આર્થિક લાભ થશે અને પારિવારિક બાબતોમાં શાંતિ આવશે. વેપારમાં નવી યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય રહેશે. માતાની તબિયતમાં સુધારો થશે.

મીન રાશિ5/6

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું આ નક્ષત્ર ગોચર શુભ પરિણામ આપનારું સાબિત થઈ શકે છે. ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ થશે અને પ્રેમ સંબંધિત બાબતોમાં સફળતા મળી શકે છે. ઘરનું વાતાવરણ સકારાત્મક બનશે અને આર્થિક બાબતો સાથે જોડાયેલી મુશ્કેલીઓનો અંત આવશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Chandra Gochar 2026
Moon Transit 2026
Chandra Nakshatra Parivartan
ચંદ્ર નક્ષત્ર ગોચર
ચંદ્ર ગોચર

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