ગુરુના નક્ષત્રમાં ચંદ્રનો પ્રવેશ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, નોકરી-ધંધામાં લાગશે લોટરી; થશે આકસ્મિક ધનલાભ!

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 19, 2026, 11:45 PM IST|Updated: May 19, 2026, 11:45 PM IST

Chandra Gochar 2026: ચંદ્ર 20 મેના રોજ ગુરુના નક્ષત્રમાં ગોચર કરીને 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં નવો ઉમંગ અને નવી શરૂઆત લઈને આવશે. આ રાશિના જાતકોને ખૂબ જ શુભ ફળોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

ચંદ્ર 20 મેના રોજ બુધવારે સવારે 06:11 વાગ્યે ગુરુના પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ નક્ષત્રમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ 21 મે 2026ની સવાર સુધી રહેશે. ચંદ્રનું આ નક્ષત્ર ગોચર 4 રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામ આપશે. આ સમયગાળા દરમિયાન જાતકોને કરિયરમાં સફળતાથી લઈને પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાંતિના આશીર્વાદ મળી શકે છે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

મિથુન રાશિના જાતકો માટે ગુરુના નક્ષત્રમાં ચંદ્રનો પ્રવેશ આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં વધારો કરનારો સાબિત થશે. સોશિયલ સર્કલમાં લોકો તમારી વાતોથી પ્રભાવિત થશે. પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા વધશે. કરિયરમાં ઝડપથી પ્રગતિ થશે. ધન લાભ થશે. પરિવાર પ્રત્યે લગાવ વધશે.

કર્ક રાશિના જાતકો માટે પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં ચંદ્રનો પ્રવેશ શુભ સાબિત થશે. જાતકો માનસિક રીતે શાંતિ અનુભવશે. ધનહાનિ અટકશે અને આવકમાં વધારો થશે. નોકરીમાં સિનિયર્સનો સાથ-સહકાર મળશે અને નવી યોજનાઓ પર કામ કરવાની તક મળશે. જીવનસાથીનો સાથ મળશે.

તુલા રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ પરિણામ આપી શકે છે. જાતકોને ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે અને વિદેશ સંબંધિત કાર્યોમાં સફળતા મળશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન થઈ શકે છે અને નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે. મન શાંત રહેશે.

ધન રાશિના જાતકો માટે ગુરુના નક્ષત્રમાં ચંદ્રનું ગોચર ખુશીઓ લઈને આવશે. વિવાહિત જીવનમાં પરસ્પર સમજણ અને શાંતિ વધશે. બિઝનેસમાં લાભની સાથે કરિયરમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. ઈન્ટરવ્યુ આપવા અથવા નવી નોકરી જોઈન કરવા માટે આ દિવસ ખૂબ જ શુભ રહેશે. કાર્યોનું શુભ ફળ મળશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

