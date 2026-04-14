અક્ષય તૃતીયા પર સૂર્યના નક્ષત્રમાં ચંદ્રનું ગોચર, આ 4 રાશિઓને મળશે અઢળક ધન અને માનસિક શાંતિ, વધશે આત્મવિશ્વાસ!

Akshaya Tritiya Chandra Gochar Effect: અક્ષય તૃતીયા પર સૂર્યના નક્ષત્રમાં ચંદ્રનું ગોચર ચાર રાસિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિઓ કઈ છે જેને લાભ થવાનો છે. આવો જાણીએ...

Updated:Apr 14, 2026, 12:10 PM IST

કૃતિકા નક્ષત્રમાં ચંદ્રનું ગોચર

Chandra Nakshatra Parivartan 2026: ચંદ્રમા 9 એપ્રિલ 2026ના, રવિવારની સવારે 7.9 કલાકે સૂર્યના કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. 19 એપ્રિલે અકાત્રીજ છે. તેવામાં આ શુભ દિવસે ચંદ્રમાનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ચાર રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. ચંદ્રમાના નક્ષત્ર ગોચરથી આ જાતકોને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે સૂર્યના નક્ષત્રમાં ચંદ્રમાનું ગોચર ભાગ્ય બદલી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારની સંભાવના છે. જૂની લોનથી મુક્તિ અને માનસિક શાંતિ મળશે. રોકાણની યોજના પર કામ કરવા માટે દિવસ શુભ છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકોને ચંદ્રમાના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. પરિવારનો સાથ પ્રાપ્ત થશે. જાતક સંબંધમાં વધુ ભાવનાત્મક થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં મોટા નિર્ણયો લેશે. નજીકના લોકોની મદદ મળશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રમાનું નક્ષત્ર ગોચર લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક મળેલી સફળતા આત્મવિશ્વાસ વધારશે. આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. કોઈ મોટી ડીલ પાર પડી શકે છે. આ સમયમાં મોટા ધનલાભનો યોગ બની રહ્યો છે. અટવાયેલા કામ પુરા થઈ શકે છે.

કુંભ રાશિ

ચંદ્રનું નક્ષત્ર ગોચર કુંભ રાશિના જાતકોને વિશેષ પરિણામ આપી શકે છે. કમાણીમાં વધારો થઈ શકે છે અને નોકરીમાં નવી તક મળી શકે છે. ધન પ્રાપ્તિનો યોગ બનશે. પૈતૃક સંપત્તિનું સુખ મળશે. કોઈ જૂની ઈચ્છા પુર્ણ થશે. આ સમયગાળામાં જાતકો આર્થિક નુકસાનથી બચી જશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

Chandra Gochar 2026Chandra Nakshatra Gochar 2026

