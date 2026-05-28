જૂનના પહેલા જ દિવસે ધન રાશિમાં ચંદ્રનો પ્રવેશ આ 4 રાશિઓની ચાંદી જ ચાંદી, થશે રૂપિયાનો વરસાદ અને મળશે સફળતા!

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 28, 2026, 10:34 PM IST|Updated: May 28, 2026, 10:34 PM IST

Chandra Gochar 2026: ચંદ્ર 1 જૂન 2026ના રોજ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેના કારણે કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં મોટા બદલાવ આવી શકે છે. આ રાશિ પરિવર્તન લાભના દ્વાર ખોલશે. ચાલો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.

ચંદ્રનું ધન રાશિમાં ગોચર

મન અને માતાના કારક એવા ચંદ્રનું રાશિ પરિવર્તન ખૂબ જ વિશેષ હોય છે. ચંદ્ર એક રાશિમાં માત્ર અઢી દિવસ જ રહે છે, જેથી તે જાતકો માટે વધુ પ્રભાવશાળી સાબિત થઈ શકે છે. 1 જૂન 2026 સોમવારના રોજ સાંજે 07:08 વાગ્યે ચંદ્રનું ધન રાશિમાં ગોચર થશે. આ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ 4 જૂન 2026 ગુરુવારની સવારે 07:41 વાગ્યા સુધી રહેશે. મહિનાની શરૂઆતમાં જ ચંદ્રનું ગુરુ બૃહસ્પતિની રાશિમાં હોવું 4 રાશિના જાતકોને મોટો લાભ કરાવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ 4 રાશિઓના જાતકોને માત્રને માત્ર લાભ થવાનો છે.  

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું ગોચર સકારાત્મક બદલાવ લાવનારું સાબિત થશે. વેપારીઓને ધનલાભ થઈ શકે છે અને નોકરીમાં પ્રમોશનના માર્ગો ખુલશે. તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે. જાતકોના પ્રેમ જીવનમાં સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે. સિંગલ જાતકો રિલેશનશિપમાં આવી શકે છે.

તુલા રાશિ

ધન રાશિમાં ચંદ્રનું ગોચર તુલા રાશિના જાતકોને મોટો લાભ કરાવશે. પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ વધશે. કોઈ મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે. જાતકોને માનસિક શાંતિ મળશે. જો નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમય સારો છે. જમીન ખરીદવામાં સફળતા મળશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું ગોચર લાભના માર્ગો ખોલશે. આવકના અનેક સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. જૂના રોકાણમાંથી મોટું રિટર્ન મળી શકે છે. નવી નોકરી મળી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં વાતાવરણ સકારાત્મક રહેશે. મોટા ભાઈ-બહેનોનો સાથ મળશે અને મોટી ચિંતાઓ દૂર થશે.

કુંભ રાશિ

ધન રાશિમાં ચંદ્રનું ગોચર કુંભ રાશિના જાતકોને મોટો આર્થિક લાભ કરાવી શકે છે. મન પ્રસન્ન રહેશે અને ખર્ચાઓને લઈને ચિંતા દૂર થશે. કમાણીના અનેક માર્ગો ખુલશે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધો વધુ સારા બનશે. તમે તમારી જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં સફળ રહેશો. પરિવારના સભ્યોમાં પ્રેમ અને લગાવ વધશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

