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72 કલાક બાદ આ રાશિઓનું ભાગ્ય ઉઘડશે, ચંદ્રમાનું નીચ રાશિમાં ગોચર કરાવશે અપાર ધનલાભ!

Written ByViral Raval
Published: Sep 14, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:19 PM IST

Chandra Gochar: ચંદ્રમાં બે દિવસમાં રાશિ બદલતા હોય છે. હવે ચંદ્રમાં પોતાની નીચ રાશિ વૃશ્ચિકમાં ગોચર કરશે જેના સ્વામી મંગળ પોતે છે. ચંદ્રમાનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્ય બદલનારું રહી શકે છે. જાણો કોને થઈ શકે છે લાભ. 

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આવનારી 17 સપ્ટેમ્બરથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય પલટાઈ શકે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ મનના કારક ગણાતા ચંદ્રમા પોતાની નીચ રાશિ વૃશ્ચિકમાં ગોચર કરશે. વૃશ્ચિક રાશિના સ્વામી મંગળ છે. જ્યોતિષ મુજબ ચંદ્રમા જ્યારે પણ જળ તત્વવાળી વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરે ત્યારે તે પોતે સામાન્ય કતા વધુ સંવેદનશીલ થઈ  જાય છે. આ સમય દરમિયાન જાતકોની  ભાવનાઓ વધુ તીવ્ર થાય છે. આ સમય છૂપી વાતોને ઉજાગર કરવાની કે રહસ્યોને ઉજાગર કરવાની તથા રિસર્ચ કરવા માટે મહત્વનો બને છે. 17 સપ્ટેમ્બરે ચંદ્રમા 2 દિવસ માટે વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર ગોચરનો પ્રભાવ કોના પર સૌથી વધુ સકારાત્મક જોવા મળશે તે  ખાસ જાણો. 

વૃષભ રાશિ2/7

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકોને ચંદ્ર ગોચરથી શુભ પરિણામો મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ભાગ્યમાં વધારો થશે. આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થશે. કાર્યોમાં સફળતા મળશે. કોઈ શુભ સમાચારની પ્રાપ્તિના સંકેત છે. ધનલાભના પ્રબળ યોગ છે.   

સિંહ રાશિ3/7

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ માટે ચંદ્રમાનું વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર લાભકારી રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારા અટકેલા કામો પાર પડશે. નોકરી કે વેપારમાં પ્રગતિના સંકેત છે. આવકમાં વધારાની સાથે પ્રમોશન થઈ શકે છે. વેપારની સ્થિતિમાં સુધારો થશે. 

કન્યા રાશિ4/7

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રમા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો કરશે. તમે તમારા દમ પર કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો. આવકના નવા નવા સ્ત્રોત બનશે અને જૂના સ્ત્રોતોથી પણ પૈસાની આવક થશે. કોઈ સારા સમાચાર મળવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. ભૌતિક સુખ વધશે. 

મકર રાશિ5/7

મકર રાશિ

મકર રાશિ માટે ચંદ્રમાનું વૃશ્ચિકમાં ગોચર ભાગ્યોદયનો સંકેત આપે છે. આ સમય દરમિયાન તમને ભાગ્ય પૂરેપૂરો સાથ આપશે. અટકેલું ધન પાછું મળી શકે છે. નોકરીની શોધ કરતા લોકોને સફળતા મળી શકે છે. કૌટુંબિક સહયોગ મળશે. જે લોકો વેપાર કરતા હશે તેમની સારી ડીલ થઈ શકે છે.   

વૃશ્ચિક રાશિ6/7

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમય સારો રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. નોકરીની શોધ કરતા લોકોને સફળતા મળશે. ધનની સ્થિતિમાં સુધારાના સંકેત છે. વેપારમાં વિસ્તારના યોગ બની રહ્યા છે. સ્વજનોનો સહયોગ મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી ઉપલબ્ધિ મળશે.   

કુંભ રાશિ7/7

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકો માટે પણ ચંદ્રનું આ ગોચર સારું અને ફળદાયી રહેશે. આ સમય દરમિયાન આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. ખર્ચામાં ઘટાડો થશે અને બચત પર વધુ ભાર રહેશે. કેટલાક જાતકોને વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે. કોઈ સકારાત્મક સમાચાર મળવાથી મન પ્રસન્ન રહી શકે છે. માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો. માતા પિતાનો સહયોગ મળશે. વેપાર કરનારાઓને નફો થઈ શકે છે. 

તમામ તસવીરો- AI Images

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)    

TAGS:
Moon Transit
lucky rashi
Horoscope
astrology

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