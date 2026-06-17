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આજથી બદલાઈ જશે આ 4 રાશિના જાતકોનું કિસ્મત, ચંદ્ર ગોચર કરશે માલામાલ, ધનના થશે ઢગલા !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 17, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:46 PM IST

Chandra Gochar : 17 જૂનની સવારે ચંદ્રએ મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને પોતાની રાશિ કર્ક રાશિમાં ગોચર કર્યું છે. ત્યારે ચંદ્રની સ્થિતિમાં આ ફેરફારથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

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Chandra Gochar : 17 જૂનની સવારે ચંદ્રએ મિથુન રાશિથી કર્ક રાશિમાં ગોચર કર્યું છે. આ ગોચર સવારે 8:14 વાગ્યે થયું. આ ગોચરના પરિણામે અમુક રાશિના લોકો તેમના જીવનમાં ખૂબ જ અનુકૂળ પરિણામોનો અનુભવ કરશે, જેમાં કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને નાણાકીય લાભનો સમાવેશ થાય છે. આ રાશિઓ કઈ છે, તેના પર એક નજર કરીએ.

મિથુન રાશિ2/6

મિથુન રાશિ

ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે, જેને સંપત્તિનું ઘર પણ કહેવામાં આવે છે. આ ગોચર આ રાશિના વ્યક્તિઓને અટકેલા પૈસા પાછા અપાવવામાં મદદ કરી શકે છે. શેરબજારમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે સારા વળતરના મજબૂત સંકેતો પણ છે. બીજા ભાવમાં ચંદ્રની હાજરી તમારી વાણીમાં મધુરતા ઉમેરશે.

મેષ રાશિ3/6

મેષ રાશિ

ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં ગોચર કરી ચૂક્યો છે. આ ગોચર તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખદ પરિણામો લાવી શકે છે. આ રાશિના વ્યક્તિઓ જે પૂર્વજોના વ્યવસાયમાં સામેલ છે તેઓ નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ જોઈ શકે છે. વધુમાં, કેટલાક પોતાના સાહસો શરૂ કરવાનું વિચારી શકે છે. ચંદ્ર તમારી સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓમાં વધારો કરશે.

કર્ક રાશિ4/6

કર્ક રાશિ

ચંદ્ર તમારી રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે અને તમારા પ્રથમ ભાવમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. આ ગોચર સકારાત્મક માનસિક પરિવર્તન અને ચિંતાઓથી રાહત લાવી શકે છે. ચંદ્ર તમને ભાગીદારી વ્યવસાયોમાં મોટી સફળતા અપાવી શકે છે અને સંપત્તિમાં વધારો થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. આ રાશિના પરિણીત વ્યક્તિઓ પણ તેમના જીવનમાં સુખદ પરિણામોનો અનુભવ કરી શકે છે.  

કન્યા રાશિ5/6

કન્યા રાશિ

ચંદ્રનું ગોચર તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જેમ જેમ ચંદ્ર તમારા લાભના ભાવમાંથી ગોચર કરે છે, તેમ તેમ તમને જીવનમાં વિવિધ લાભોનો અનુભવ થવાની સંભાવના છે. આ ગોચર આવકના વધારાના સ્ત્રોત ખોલી શકે છે. તમે કામ સંબંધિત યાત્રાઓ કરી શકો છો અને આ યાત્રાઓ નફાકારક સાબિત થવાની સંભાવના છે.   

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

TAGS:
Chandra gochar
Moon Transit
Rashifal
Moon Transit In Cancer
astrology

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