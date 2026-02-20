ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Chandra Gochar: કાલથી દુ:ખના દહાડા શરૂ! આ 3 રાશિવાળા ખુબ સાચવીને રહેજો, ભારે આર્થિક નુકસાન થવાના એંધાણ

Chandra Gochar: ચંદ્રમા 21મી ફેબ્રુઆરીના રોજ સાંજે મીન રાશિમાંથી મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્રમાનું આ ગોચર ત્રણ રાશિના જાતકો માટે સમસ્યાઓ પેદા કરનારું રહી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે અને તેની અસરો ઘટાડવાના ઉપાય પણ જાણો. 

Updated:Feb 20, 2026, 03:57 PM IST

ચંદ્ર એ ખુબ જ ટૂંકા ગાળામાં ગોચર કરતો ગ્રહ છે. ચંદ્ર કોઈ પણ રાશિમાં વધુમાં વધુ અઢી દિવસ રહે છે. ત્યારબાદ રાશિ બદલે છે. એટલે તેના કારણે પડતી સારી કે ખોટી અસરો પણ ટૂંકા ગાળા સુધી હોઈ શકે છે. પરંતુ અસર પડે છે ખરા. ચંદ્રમા મન અને માતાના કારક ગ્રહ છે. આ સાથે જ ધન અને કરિયર ઉપર પણ તેનો પ્રભાવ જોવા મળે છે. 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ ચંદ્રમા સાંજે 7.07 કલાકે મીન રાશિમાંથી નીકળીને મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્રમાનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે કરિયર અને આર્થિક રીતે પડકારભર્યું બની શકે છે. માનસિક સમસ્યાઓ પણ પેદા થઈ શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના હાનિ ભાવ એટલે કે દ્વાદશ  ભાવમાં ચંદ્રમા ગોચર કરશે. જે આર્થિક પક્ષ પર અસર કરી શકે છે. સવાસ્થ્ય પાછળ ધન ખર્ચાઈ શકે. રોકાણ કરવાથી બચવું. વિદેશી કંપનીઓમાં કામ કરતા હોવ તો બેદરકારી વર્તવી નહીં. નહીં તો નુકસાન થઈ શકે. વૃષભ રાશિના જાતકોએ શિવ ચાલીસા કરવા જોઈએ. 

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિથી અષ્ટમ ભાવમાં ચંદ્રમા ગોચર કરશે. ચંદ્રમા આ ભાવમાં સારી અસર પાડતા નથી. અચાનક જીવનમાં નકારાત્મકતા આવી શકે છે. માન સન્માનની હાનિ થઈ શકે. સતર્કતા રાખવી. ખોટી સંગતમાં પડી શકો. સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા આવી શકે. નાણાકીય મામલામાં જીવનસાથીની મદદ લેવી. શિવલિંગ પર બિલિપત્ર ચઢાવો. 

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પણ ચંદ્રમાનું ગોચર પડકાર ફેંકી શકે છે. શત્રુભાવમાં ગોચર થવાના કારણે શત્રુઓ નડી શકે છે. તમારે કોઈના પર બહુ ભરોસો કરવો જોઈએ નહીં. ફાલતુ ખર્ચા પર કાબૂ રાખવો. વિશ્વાસુ લોકો સાથે જ લેવડદેવડ કરવી. ઓફિસ રાજકારણથી દૂર રહેવું. તમારા કામ પર જ ફોકસ કરવું. હનુમાન ચાલીસાના પાઠ અને ચંદ્રમાના મંત્રો જાપ રાહત આપી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

