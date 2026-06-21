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શુક્રની રાશિમાં ચંદ્રનું ગોચર આ 4 રાશિઓના જીવનમાં લાવશે ખુશીઓ, થશે અપાર ધનલાભ!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 21, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:19 PM IST

Chandra Gochar 2026: શુક્રની રાશિ તુલામાં ચંદ્રનું ગોચર 24 જૂન 2026 બુધવારના રોજ થવાનું છે. જેના કારણે રાશિચક્રની 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં શાંતિ વધશે અને અપાર ધન કમાવવાની તક મળી શકે છે.

ચંદ્રનો તુલા રાશિમાં પ્રવેશ1/6

ચંદ્રનો તુલા રાશિમાં પ્રવેશ

મન અને માતાના કારક ચંદ્રનો તુલા રાશિમાં પ્રવેશ 24 જૂન 2026 બુધવારના રોજ મધ્યરાત્રિએ 12:52 વાગ્યે થશે. આ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ 26 જૂન 2026ના રોજ બપોરે 12:32 વાગ્યા સુધી રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ આ રાશિઓ કઈ છે અને તેના ભાગ્યશાળી જાતકોને શું-શું લાભ થશે.

કર્ક રાશિ2/6

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું આ ગોચર મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. માનસિક શાંતિ મળશે અને ઉત્સાહ વધશે. નોકરીમાં કરેલી મહેનતનું પૂરું ફળ પ્રાપ્ત થશે. આર્થિક બાબતોમાં સુધારાની તકો મળશે. વિદેશ સંબંધિત કાર્યો પૂર્ણ થશે. બિઝનેસમાં ડીલ મેળવવામાં સફળ રહેશો.

તુલા રાશિ3/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું તુલા રાશિમાં જ ગોચર કરવું ખૂબ જ લાભકારી સાબિત થશે. અટકેલા કામ શરૂ કરી શકશો. નોકરીમાં મોટા અધિકારીઓનો સાથ સહકાર પ્રાપ્ત થશે. પરિવારમાં સકારાત્મક વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે. ભવિષ્યની યોજનાઓ પર કામ કરવાની આ એક યોગ્ય તક હશે.

વૃશ્ચિક રાશિ4/6

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું આ ગોચર શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોની માનસિક શાંતિ અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળી શકે છે. વેપારમાં નવી ડીલ હાસલ થઈ શકે છે. પરિવારના લોકોની મદદથી જાતકો આર્થિક બાબતોમાં સુધારો કરી શકશે.

મીન રાશિ5/6

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રનું આ ગોચર અતિ શુભ સાબિત થશે. જાતકોને કરિયરમાં મોટી સફળતા હાસલ થશે. આર્થિક બાબતોમાં આવી રહેલી પરેશાનીઓ દૂર થશે. વિચારસરણી સકારાત્મક બનશે અને કાર્યક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા મોટા નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતા વધશે. વેપારમાં અટકેલી યોજનાઓને પૂર્ણ કરશો.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Chandra gochar
Chandra Gochar 2026
ચંદ્ર ગોચર 2026
ચંદ્ર રાશિ પરિવર્તન

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