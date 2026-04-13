Chandra Gochar: આજથી આ રાશિવાળાના દુ:ખના દહાડા શરૂ, એક સાથે 2 ખતરનાક સંયોગથી ધનહાનિના યોગ, જીવન રમણભમણ થાય!

Chandrama Gochar: ચંદ્રમાના કુંભ રાશિમાં ગોચર સાથે જ બે ખતરનાક સંયોગ બન્યા છે. એક તો શત્રુ ગ્રહ શનિની રાશિ કુંભમાં ચંદ્રમાનું ગોચર અને પાછો કુંભમાં રાહુ બિરાજમાન હોવાથી ગ્રહણ યોગ બન્યો છે. આ સંયોગ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ પડકારજનક રહી શકે છે. જાણો કોણે સાચવવું પડશે. 

Updated:Apr 13, 2026, 10:00 AM IST

વૈદિક પંચાંગ મુજબ ચંદ્રમાએ 12 એપ્રિલની રાતે લગભગ 1.19 કલાકે કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરી લીધો. હવે અઢી દિવસ સુધી ચંદ્રમા કુંભમાં રહેશે. ચંદ્રમા સૌથી ઝડપી ગતિથી ગોચર કરે છે. એટલે અઢી દિવસ કુંભમાં રહેશે. તમને જણાવી દઈએ કે  કુંભ  રાશિના સ્વામી ગ્રહ શનિ છે અને શનિ ચંદ્રમાના શત્રુ ગ્રહ ગણાય છે. આવામાં આ ગોચર કેટલાક રાશિવાળા માટે પડકારો લઈને આવી શકે છે. ચંદ્રમા મન, લાગણીઓના કારક ગણાય છે એટલે આ ગોચરની અસર સીધી વ્યક્તિની ભાવનાઓ અને મન પર પડી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે. 

ગ્રહણ યોગ પણ બન્યો

ચંદ્રમાએ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો એટલે ગ્રહણ યોગ પણ બન્યો છે. કારણ કે ત્યાં પહેલેથી રાહુ બિરાજમાન છે. આવામાં આ બંને ગ્રહોની યુતિએ ગ્રહણ યોગ બનાવ્યો છે. 

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે ચંદ્રમાનું આ ગોચર છઠ્ઠા ભાવમાં થશે જે વિવાદ અને બીમારી તથા શત્રુઓનું સ્થાન છે. આ દરમિયાન ઓફિસ કે પરિવારમાં કોઈ સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. મુસાફરી દરમિયાન તમારા સામાનનો ખાસ ખ્યાલ રાખો. મોટા નિર્ણયો લેતા બચો. કારણ કે આ સમયે ખોટા નિર્ણયો લેવાની સંભાવના વધુ રહે છે.   

મીન રાશિ

મીન રાશિ માટે આ ગોચર બારમા ભાવમાં થયું છે. જેને ખર્ચ અને નુકસાનનો ભાવ ગણવામાં આવે છે. આ દરમિયાન પૈસા સંબંધિત પરેશાનીઓ વધી શકે છે. ખર્ચા વધી શકે છે. માનસિક રીતે તમે પરેશાની મહેસૂસ કરી શકો. સંબંધોમાં ગેરસમજ વધી શકે છે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિવાળા માટે આ ગોચર આઠમા ભાવમાં થયું છે. જે અચાનક ઘટતી ઘટનાઓ અને પરેશાનીઓ સંબંધિત છે. આ સમય દરમિયાન તમારે માનસિક તણાવ, કામમાંઅડચણો કે નિરાશાનો સામનો કરવો પડી શકે. નાની નાની વાતો પર ગુસ્સો આવી શકે. મન શાંત રાખવું. કોઈ પણ જોખમવાળા કામ કરતા પહેલા 10વાર વિચાર કરવો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

