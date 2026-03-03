ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

122 વર્ષ બાદ આજે બન્યો અત્યંત દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિવાળાનો રાજયોગ થશે શરૂ, સુખ-સંપત્તિ, માન-મોભો વધશે!

Chandra Grahan 2026: વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ અને એમા પણ 122 વર્ષે સર્જાયો છે અત્યંત દુર્લભ સંયોગ. આ સંયોગ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે રાજયોગ લાવી રહ્યો છે. જાણો કોના માટે સમય રહેશે અત્યંત શુભ!
 

Updated:Mar 03, 2026, 10:38 AM IST

આજે વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ છે અને વર્ષનું સૌથી લાંબુ ચંદ્રગ્રહણ પણ હોવાનું કહેવાય છે જે બપોરે 3.20 કલાકે શરૂ થઈને સાંજે 6.47 કલાકે પૂરું થશે. 122 વર્ષ બાદ એવો દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે જે કેટલીક રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. આ વર્ષે 3 માર્ચે હોળી પણ છે. હોળીના દિવસે જ દુર્લભ ઘટના ઘટી રહી છે. પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ જેને બ્લડ મૂન પણ કહે છે. આ ઉપરાંત આ દિવસે ગ્રહોનો મહાસંયોગ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. 

122 વર્ષ બાદ ગ્રહોનો મહાસંયોગ

આ વખતે હોળી પર સૂર્ય, બુધ, રાહુ અને મંગળ એક સાથે 122 વર્ષ બાદ ભેગા થયા છે. જ્યોતિષીઓનું માનવું છે કે ગ્રહણ દરમિયાન આ રીતે ગ્રહોનો જમાવડો એ દુર્લભ સંયોગ છે અને સદીઓમાં એકવાર બનતું હોય છે. આ યોગ ઉર્જાના મોટા પરિવર્તન અને જૂની નકારાત્મકતાના નાશનું પ્રતિક પણ છે. જે કેટલીક રાશિઓને ખુબ જ લાભકારી રહી શકે છે. તેમના માટે રાજયોગ શરૂ થશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.   

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિ એ શુક્રના સ્વામીત્વવાળી રાશિ છે.  આ રાશિના જાતકો માટે આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ખુલશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડશે. વેપારમાં પણ ખુબ નફો થાય તેવા સંયોગ છે. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ રાજયોગ શરૂ થશે. તમારા માટે આ સમય કોઈ વરદાનથી કમ નહીં હોય. નોકરીમાં પદોન્નતિ અને માન સન્માનમાં વધારો થાય તેવા યોગ છે. સમાજમાં પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિવાળા માટે પણ રાજયોગ શરૂ થઈ શકે છે. ગ્રહણ તમારી જ રાશિમાં થઈ રહ્યું છે પરંતુ સૂર્યની મજબૂત સ્થિતિ તમારા આત્મવિશ્વાસને વધારશે. રાજયોગના પ્રભાવથી પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થઈ શકે છે.   

તુલા રાશિ

તુલા રાશિવાળા માટે રાજયોગ આર્થિક સ્થિતિમાં જબરદસ્ત સુધારો લાવશે. જો રોકાણ કરવાનું વિચારતા હોવ તો આ સમય શુભ છે. કૌટુંબિક જીવન આનંદમય રહેશે. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળશે. વિદેશ પ્રવાસનો યોગ છે. શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટી સફળતા મળી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

