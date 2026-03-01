ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Chandra Grahan : 3 માર્ચે વર્ષનું સૌથી લાંબુ ચંદ્રગ્રહણ, આ રાશિઓનું બદલાઈ જશે ભાગ્ય, થશે ધનલાભ

Chandra Grahan 2026 : વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ 3 માર્ચ, 2026ના રોજ સિંહ રાશિમાં થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ ગ્રહણ મેષ અને ધન રાશિ માટે કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં નવી તકો લાવી શકે છે. ગ્રહણનો ચોક્કસ સમય, સૂતક કાળ અને તે કઈ રાશિઓને અસર કરશે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Updated:Mar 01, 2026, 02:51 PM IST

Chandra Grahan 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, વર્ષ 2026નું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ જ્યોતિષ અને વૈજ્ઞાનિક બંને દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 3 માર્ચે આ ગ્રહણ સિંહ રાશિ અને પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં થશે. 

3 માર્ચે ચંદ્રગ્રહણ બપોરે 3:20 વાગ્યે શરૂ થશે અને સાંજે 6:46 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ચંદ્રગ્રહણનો સૂતક કાળ બરાબર 9 કલાક પહેલા શરૂ થાય છે, એટલે સવારે 6:20 વાગ્યે શરૂ થશે. આ ગ્રહણ કેટલીક રાશિઓ માટે સારી તકો પણ લાવી શકે છે.   

ધન રાશિ

આ ગ્રહણ ધન રાશિ માટે સકારાત્મક સંકેતો પણ આપે છે. અભ્યાસ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે અને તમારી કારકિર્દીને નવી દિશા મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન રોકાણ નફાનો સંકેત આપે છે.

મેષ રાશિ

આ સમય મેષ માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તકો મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. કામ પર પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓની શક્યતા છે. નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થઈ શકે છે. કામ પર તમારા નેતૃત્વ કૌશલ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળી શકે છે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

