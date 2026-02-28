ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Antim Sanskar: ગ્રહણ સમયે અંતિમ સંસ્કાર થઈ શકે ? ગ્રહણના સૂતક કાળમાં અંતિમ વિધિ પહેલા ઘરમાં કરવું જોઈએ આ કામ

Antim Sanskar During Grahan: વર્ષ 2026 નું પહેલું ચંદ્ર ગ્રહણ હોળીના દિવસે થવાનું છે. આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે એટલે તેનો સૂતક કાળ અને ગ્રહણના નિયમો પણ માન્ય રહેશે. ગ્રહણ દરમિયાન કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી હોય છે. ગ્રહણ દરમિયાન કોઈપણ ધાર્મિક કાર્ય પણ થઈ શકતા નથી. જો ગ્રહણ દરમિયાન કોઈનું મૃત્યુ પણ થઈ જાય તો અંતિમ વિધિ માટેના નિયમો પણ અલગ હોય છે. 
 

Updated:Feb 28, 2026, 06:05 PM IST

ગ્રહણનો સૂતક કાળ

શાસ્ત્રો અનુસાર ગ્રહણનો સૂતક કાળ શરુ થઈ જાય પછી મંદિર કે મંદિર માટેની પૂજા સામગ્રીને પણ સ્પર્શ કરવાની મનાઈ હોય છે. જો સૂતક કાળ દરમિયાન ઘરમાં મૃત્યુ થઈ જાય તો અંતિમ સંસ્કારની પ્રક્રિયા કરતાં પહેલા ઘરમાં ઉચિત કામ કરવા જોઈએ.   

અંતિમ સંસ્કા

માન્યતા અનુસાર ગ્રહણ ચાલતું હોય તે સમયે કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય તો તેના અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે ગ્રહણ પૂર્ણ થાય તેની રાહ જોવી જોઈએ. ગ્રહણના સૂતક કાળ દરમિયાન અંતિમ વિધિ માટેની સામગ્રીનો સ્પર્શ પણ કરવો નહીં. તેથી સૂતક કાળ દરમિયાન કોઈપણ તૈયાર ન કરવી.  

ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું

સૂતક કાળ દરમિયાન મૃત્યુ જેવી ઘટના બની જાય તો મૃત શરીરને સાફ કપડાથી ઢાંકી યોગ્ય સ્થાન પર રાખી તેના પર ગંગાજળનો છંટકાવ કરી દેવો. પરિવારના સભ્યોએ ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. સાથે જ મૃત્યુના માથા પાસે તલના તેલનો દીવો કરી દેવો.   

મૃતકના અગ્નિ સંસ્કાર

ગ્રહણ સમાપ્ત થયા પછી અંતિમ વિધિ માટેની તૈયારી કરી મૃતકના અગ્નિ સંસ્કાર કરવા જોઈએ. શાસ્ત્રો અનુસાર અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે ગ્રહણ સમાપ્ત થાય તેની રાહ જોવી જોઈએ. કારણ કે ગ્રહણ દરમિયાન અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરવી અશુભ ગણાય છે. તેથી ગ્રહણ પૂર્ણ થતા પછી મૃતદેહને સ્નાન કરાવવા સહિતની અંતિમ વિધિની તૈયારી કરી અંતિમ સંસ્કાર કરવા જોઈએ.  

ચંદ્ર ગ્રહણ 2026

મહત્વપૂર્ણ છે કે આ વર્ષે 3 માર્ચ 2026 ના રોજ ચંદ્ર ગ્રહણ થવાનું છે. આ ગ્રહણ 3 માર્ચે 18.16 મિનિટથી શરુ થશે અને ગ્રહણ 18.46 મિનિટે છુટશે. એટલે કે ગ્રહણ 30 મિનિટ અને 09 સેકન્ડ સુધી રહેશે.   

antim sanskarchandra grahan 2026antim vidhiઅંતિમ સંસ્કારચંદ્ર ગ્રહણ 2026

