12 વર્ષ બાદ ચમકી શકે છે આ રાશિઓનું ભાગ્ય, ગુરુ-ચંદ્ર બનાવશે શક્તિશાળી ગજકેસરી રાજયોગ; આવકમાં ધરખમ વધારો!

Gajkesari Rajyog 2026: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર 2 જાન્યુઆરી 2026 શુક્રવારના રોજ બૃહસ્પતિ અને ચંદ્ર ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ રાજયોગના પ્રભાવથી ઘણી રાશિઓને વિશેષ લાભ થવાની શક્યતા છે.

Updated:Dec 29, 2025, 07:33 PM IST

ગજકેસરી રાજયોગ 2026

વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં જ ઘણા મિત્ર ગ્રહો એકબીજા સાથે યુતિનું નિર્માણ કરશે. ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિથી શક્તિશાળી ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. આ યોગ મિથુન રાશિમાં 12 વર્ષ પછી બનવા જઈ રહ્યો છે. આ શુભ યોગને કારણે કેટલીક રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. સાથે જ કરિયર અને બિઝનેસમાં પ્રગતિ મળી શકે છે અને માનસિક સુખ-શાંતિનો અનુભવ થશે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ગજકેસરી રાજયોગનું નિર્માણ થવું અત્યંત લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી ધન અને વાણીના સ્થાનમાં બનશે. જેના કારણે તમને સમયે-સમયે અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. સાથે જ પરિવારનો સહયોગ મળશે અને ઘર-પરિવારમાં સંતુલન તમારા મનને સંતોષ આપશે. આ યોગનો પ્રભાવ તમને નવી તકો શોધવા અને તેને સફળતામાં બદલવાની ઉર્જા આપશે. સાથે જ તમારી વાણી પ્રભાવશાળી બનશે, જેનાથી લોકો તમારાથી પ્રભાવિત થશે અને તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. 

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના લોકો માટે આ રાજયોગ કરિયર અને વેપારની દૃષ્ટિએ શુભ રહેશે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી દશમા ભાવમાં (કર્મ ભાવ) બનશે. તેથી આ સમયગાળા દરમિયાન તમને કામ-વેપારમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. સાથે જ નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. વેપારીઓ માટે આ સમય નવી ડીલ, પાર્ટનરશિપ અને નફો મેળવવાનો રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં એકાગ્રતા વધશે અને સારા પરિણામો મળવાની સંભાવના છે.  પિતા અને ગુરુ સાથેના સંબંધો મધુર બનશે અને તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા ઝડપી બનશે. 

કુંભ રાશિ

ગજકેસરી રાજયોગથી કુંભ રાશિના જાતકોના અચ્છે દિનની શરૂઆત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં બનવા જઈ રહ્યો છે, જેનાથી બાળકો તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. સાથે જ કરિયરમાં પ્રગતિ અને સમાજમાં માન-સન્માન વધવાના યોગ છે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમય તમારા માટે સાનુકૂળ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળશે અને આકસ્મિક ધનલાભ થવાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બન

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

