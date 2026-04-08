બહુ જલદી શનિની ચાલમાં મોટો ફેરફાર થશે, આ રાશિવાળાનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો!
Shani Gochar: શનિની ચાલમાં ફેરફાર તમામ રાશિઓ પર અસર કરે છે. 17 એપ્રિલના રોજ શનિ ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રના ત્રીજા તરણમાંથી ચોથા ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. જેના કારણે 3 રાશિવાળાને ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
તમામ ગ્રહોમાં શક્તિશાળી ગ્રહોમાં શનિની ગણતરી થાય છે. શનિ હાલ મીન રાશિમાં ભ્રમણ કરે છે અને ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરે છે. શનિના ચાલ બદલાય તેની તમામ રાશિઓ પર અસર થતી હોય છે. શનિ હાલ ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રના તૃતિય ચરણમાં છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ શનિ 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રના ચતુરથ પદમાં સાંજે 4.05 કલાકે શનિ ગોચર કરશે. શનિદેવ ન્યાયના દેવતા તરીકે જાણીતા છે. શનિની ચાલમાં ફેરફાર થવાથી કેટલીક રાશિઓનો સારો સમય શરૂ થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળાને શનિનું ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રના ચોથા ચરણમાં ગોચર થવું એ મેષ રાશિવાળા માટે સારો સમય લાવી શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. તમારું માન સન્માન પણ વધશે. પિતા અને ગુરુનો ભરપૂર સપોર્ટ મળી શકે છે. ઓફિસમાં તમારી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે. જો કે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે. ધાર્મિક ગતિવિધિઓમાં તમારું મન લાગશે. પરિવારમાં સુખ શાંતિ જળવાશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શનિનું ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રના ચતુર્થ પદમાં ગોચર થવું એ લાભકારી ગણાઈ રહ્યું છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. પોઝિટિવ રહેશો. તમારા કામના વખાણ થશે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં જીત મળી શકે. જીવનસાથી સાથે સારો સમય વીતશે. નફાકારક ડીલ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે શનિનું ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રના ચતુર્થ પદમાં ગોચર થવું એ ફાયદો કરાવી શકે છે. કરિયર અને આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. વેપારમાં આવતી મુશ્કેલીઓ ધીરે ધીરે દૂર થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો રહેશે. સારા સમાચાર મળી શકે છે. પ્રતિભા નીખારવાની તક મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
