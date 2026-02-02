શનિની ચાલમાં થશે ફેરફાર, આ 3 રાશિને ઢૈય્યા અને સાડાસાતીમાંથી મળશે મુક્તિ, આવશે ગોલ્ડન ટાઈમ
Shani Rashi Parivartan: એક મોટો ફેરફાર થવાનો છે, જ્યારે શનિ મીન રાશિથી મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીઓ ભવિષ્યવાણી કરે છે કે આ ગોચર સાડે સતી અને ઢૈય્યાના પ્રભાવોને પણ બદલી નાખશે.
Shani Rashi Parivartan: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શનિને ક્રિયા, શિસ્ત અને ન્યાયનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. શનિની ગતિ સૌથી ધીમી હોય છે, અને તેથી જ જ્યારે પણ શનિ તેની રાશિ બદલે છે, ત્યારે તેની અસરો લાંબા સમય સુધી અને ઊંડાણપૂર્વક અનુભવાય છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ ગોચર ત્રણ રાશિઓ માટે નોંધપાત્ર લાભ સૂચવે છે. જે લોકો લાંબા સમયથી શનિની સાડે સતી અને ઢૈય્યાથી પ્રભાવિત છે, તેમના માટે 2027 રાહત અને સ્થિરતા લાવી શકે છે.
શનિનું આ ગોચર શા માટે ખાસ છે, કારણ કે શનિ દર લગભગ અઢી વર્ષે રાશિ બદલે છે. જ્યારે શનિ રાશિ બદલે છે, ત્યારે તે ફક્ત એક રાશિને નહીં પરંતુ અનેક સંબંધિત રાશિઓને અસર કરે છે. 2027માં શનિ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. કુંભ રાશિના જાતકોને સાડે સતીમાંથી મુક્તિ મળશે. સિંહ અને ધનુ રાશિ માટે ઢૈય્યનો અંત આવશે.
સિંહ: 2027 સિંહ રાશિના જાતકો માટે રાહતનું વર્ષ સાબિત થઈ શકે છે. મેષ રાશિમાં શનિની પ્રવેશ સાથે, સિંહ રાશિ માટે ઢૈય્યાનો અંત આવશે. આ પછી, જીવનમાં ધીમે ધીમે સકારાત્મક ફેરફારો દેખાવા લાગશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. રોજગાર અને વ્યવસાયમાં સ્થિરતા વધશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. નિર્ણય લેવામાં સુધારો થશે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે, અને પારિવારિક જીવનમાં સંતુલન જળવાઈ રહેશે. જે લોકો થોડા સમયથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે તેઓ હવે તેમની મહેનતનું ફળ મેળવવાનું શરૂ કરશે.
કુંભ: કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. શનિ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરવાથી, કુંભ રાશિ સાડા સતીથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જશે. નોંધપાત્ર રીતે, શનિ પોતે કુંભ રાશિનો અધિપતિ છે, તેથી સાડા સતી સમાપ્ત થયા પછી, જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોઈ શકાય છે. નાણાકીય સ્થિતિમાં સ્પષ્ટ સુધારો થશે. નુકસાન કરતા વ્યવસાયો નફાકારક બની શકે છે. નોકરી કરતા લોકોની આવક વધી શકે છે. માનસિક તણાવ અને અવરોધો ઓછા થશે. સાડા સતી દરમિયાન જે નુકસાન અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો તે ધીમે ધીમે દૂર થશે.
ધન: શનિનું આ ગોચર ધન રાશિમાં પણ રાહત લાવશે. 2027માં ઢૈય્યાનો પ્રભાવ ધનુ રાશિ પરથી દૂર થશે, જેના પછી ઘણા અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ગતિ પકડી શકે છે. જૂના રોકાણો અણધાર્યા નફા આપી શકે છે. અટકેલા વ્યવસાયો ફરી શરૂ થઈ શકે છે. કારકિર્દી સંબંધિત સમસ્યાઓ હળવી થશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ શક્ય બનશે. શનિના આશીર્વાદથી, ધન રાશિ તેમના સખત મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મેળવવાનું શરૂ કરશે અને તેમના જીવનમાં સ્થિરતા મેળવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
