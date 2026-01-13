ઉત્તરાયણ પછી બનશે ચતુર્ગ્રહી રાજયોગ, આ 3 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય !
Chaturgrahi Rajyog: મકર સંક્રાંતિની આસપાસ બનતો ચતુર્ગ્રહી રાજયોગ (ચાર ગ્રહોનો રાજયોગ) જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી અત્યંત દુર્લભ અને પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. સૂર્ય, મંગળ, બુધ અને શુક્રનું એક જ રાશિમાં જોડાણ માત્ર નવી કારકિર્દી અને નાણાકીય તકો જ નહીં, પણ ભાગ્યની લહેર પણ લાવી શકે છે.
Chaturgrahi Rajyog: આ વર્ષે મકરસંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરી, 2026 બુધવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. ભગવાન સૂર્યની પૂજા માટે આ દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ દિવસે સ્નાન અને દાન પણ કરવામાં આવે છે. આ વખતે મકરસંક્રાંતિ ખૂબ જ ખાસ રહેશે કારણ કે આ તહેવારની આસપાસ ચતુર્ગ્રહી રાજયોગ રચાઈ રહ્યો છે. હકીકતમાં, શુક્ર, સૂર્ય, બુધ અને મંગળ મકર રાશિમાં એકસાથે હાજર રહેશે, જેનાથી ચારેય ગ્રહોનો સંયોગ થશે. આ ખાસ સંયોગ ચતુર્ગ્રહી યોગ પણ બનાવશે.
દ્રિક પંચાંગ મુજબ, શુક્ર 13 જાન્યુઆરીએ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, સૂર્ય પણ 14 જાન્યુઆરીએ મકર રાશિમાં, મંગળ 16 જાન્યુઆરીએ અને બુધ 17 જાન્યુઆરીએ પ્રવેશ કરશે. તો ચાલો જાણીએ કે મકરસંક્રાંતિ પછી બનનારા ચતુર્ગ્રહી રાજયોગથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે.
સિંહ રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે, આ સમયગાળો આવક અને કાર્ય બંને માટે શુભ રહેશે. કાર્યમાં સ્થિરતા વધશે, અને તેમને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. વ્યવસાયના વિસ્તરણના સંકેતો છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે, અને રોજિંદા જીવન વધુ શિસ્તબદ્ધ અને સંતુલિત બનશે. જૂના રોકાણોથી લાભ થવાના સંકેતો છે.
મેષ રાશિ: આ રાશિ માટે, આ ચતુર્ગ્રહી રાજયોગ કારકિર્દીમાં મોટો વિરામ લાવી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન, નવી જવાબદારીઓ અથવા ઇચ્છિત પોસ્ટિંગ મળવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયિક લોકોને સરકારી કામકાજ અથવા મોટા ઓર્ડરથી ફાયદો થઈ શકે છે. તેમની સામાજિક સ્થિતિ વધશે, અને તેમને તેમના પિતા અથવા વરિષ્ઠ વ્યક્તિ તરફથી ટેકો મળશે.
કન્યા રાશિ: આ યોગ કન્યા રાશિના લોકો માટે તેમના ભાગ્યને મજબૂત બનાવવાની અપેક્ષા રાખે છે. શિક્ષણ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અને કોર્ટ કેસ સંબંધિત બાબતોમાં સફળતા શક્ય છે. બાકી રહેલા કાર્યો અચાનક પૂર્ણ થશે, જેનાથી તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધશે, અને લાંબા અંતરની મુસાફરી પણ શક્ય છે. આ નાણાકીય લાભ અને પારિવારિક સુખ લાવશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
