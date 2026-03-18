Chaturgrahi Yog 2026: 19 માર્ચે શનિ-સૂર્ય-શુક્ર-ચંદ્રની યુતિ મચાવશે ધમાલ, 4 રાશિઓની કમાણીમાં થશે જબરદસ્ત વધારો
Chaturgrahi Yog 2026: 19 માર્ચ 2026ના ચૈત્ર નવરાત્રિની સાથે-સાથે હિંદુ નવવર્ષ 2083નો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે. ખાસ વાત છે કે આ દિવસે ચતુર્ગ્રહી યોગ રહેસે. જ્યોતિષ પ્રમાણે આ યોગ ચાર રાશિના જાતકો માટે કોઈ ચમત્કારથી ઓછો સાબિત થશે નહીં.
Chaturgrahi Yog 2026: જ્યારે કોઈ રાશિમાં ચાર ગ્રહોની યુતિ થાય છે ત્યારે ચતુર્ગ્રહી યોગ બને છે. 19 માર્ચ 2026ના મીન રાશિમાં ચંદ્રમા, શનિ, સૂર્ય અને શુક્રની યુતિ થશે. જેનાથી ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. મીન રાશિમાં આ શુભ યોગ 20 માર્ચ સુધી રહેશે. જ્યોતિશ અનુસાર આ યોગ ચાર રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. આ રાશિના જાતકોની આવકમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળશે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિ (Aries)
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ શુભ સાબિત થશે. અચાનક ધનલાભનો યોગ બનશે. જો તમે વિદેશ જવા કે પછી કોઈ મોટી કંપનીમાં નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે. તમને તમારી મહેનતનું ફળ મળવાનું છે. તમારા બધા સપના સાકાર થશે.
મિથુન રાશિ (Gemini)
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ ભાગ્ય ચમકાવનાર સાબિત થશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કાયદાકીય મામલાનો હવે ઉકેલ આવશે અને પૈતૃક સંપત્તિથી સારો લાબ થશે. વેપારીઓ માટે આ સમય ગોલ્ડન પીરિયડ સાબિત થશે. આ દરમિયાન તમને બમણો નફો મળશે.
તુલા રાશિ (Libra)
તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ આ યુતિ કોઈ વરદાનથી ઓછી નથી. તમારા બધા સપના પૂરા થશે. કરિયરમાં ખુબ પ્રગતિ થશે. કમાણીમાં વધારો જોવા મળશે. વાહન ખરીદવા માટે શુભ યોગ બની રહ્યો છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી અલગ ઓળખ ઉભી થશે. પ્રમોશનનો પણ યોગ છે.
ધન રાશિ (Sagittarius)
ધન રાશિના જાતકો માટે શનિ, શુક્ર, શૂર્ય અને ચંદ્રની યુતિ શુભ સાબિત થશે. ઓફિસમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે. પ્રમોશન મળી શકે છે. વિદેશમાં નોકરીની ઓફર આવી શકે છે. બિઝનેસમાં તમે સારી કમાણી કરવામાં સફળ થશો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
