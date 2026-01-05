ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

100 વર્ષ બાદ શનિની રાશિમાં બનશે પાવરફુલ ચતુર્ગ્રહી યોગ, આ રાશિના જાતકો રૂપિયે રમશે, ધનનો થશે વરસાદ !

Chaturgrahi Yog 2026 : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, કુંભ રાશિમાં ચાર ગ્રહોની એક ચોકડી બનવાની છે, જે આ રાશિઓને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Updated:Jan 05, 2026, 01:59 PM IST

Chaturgrahi Yog 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં અનેક ગ્રહો ગોચર કરી રહ્યા છે, જેના કારણે શુભ અને નોંધપાત્ર યુતિઓ સર્જાઈ રહી છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, સૂર્ય, બુધ, મંગળ અને શુક્ર કુંભ રાશિમાં એકસાથે સ્થિત થશે, જેનાથી ચાર ગ્રહોની પાવરફુલ યુતિ બનશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓને નવી નોકરી મળવાની અને તેમની આવકમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ

ચતુર્ગ્રહી યોગ તમારા માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. આ યોગ તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમે ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓનો અનુભવ કરી શકો છો. વાહન-મિલકત પણ ખરીદી શકો છો. રિયલ એસ્ટેટ સાથે સંકળાયેલા લોકોને ફાયદો થશે. આ સમય દરમિયાન નસીબ તમારી તરફેણમાં રહેશે અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. 

મિથુન રાશિ

ચતુર્ગ્રહી યોગની રચના તમારા માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ યોગ તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં રચાશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમારું ભાગ્ય સારું રહેશે. તમે આ સમયગાળા દરમિયાન ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપી શકો છો. આ સમયગાળો નાના રોકાણો માટે અનુકૂળ રહેશે, જે સારો નફો આપી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પણ સફળતા મેળવી શકો છો.

કુંભ રાશિ

ચાર ગ્રહોની યુતિ કુંભ રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ યુતિ તમારી ગોચર કુંડળીના લગ્ન સ્થાનમાં બનશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમારી કાર્યશૈલીમાં સુધારો થશે. તમને માન અને પ્રતિષ્ઠા પણ મળશે. આ સમય દરમિયાન તમને નવી વસ્તુઓ શીખવાની તક પણ મળશે. પરિણીત યુગલોનું લગ્નજીવન અદ્ભુત રહેશે. કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

