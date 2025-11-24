ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ધન રાશિમાં બનવા જઈ રહ્યો છે ચતુર્ગ્રહી યોગ, આ 3 રાશિઓના શરૂ થશે 'અચ્છે દિન'

Chaturgrahi Yog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષમાં ચતુર્ગ્રહી યોગને ખૂબ જ શક્તિશાળી જ્યોતિષીય સંયોગ માનવામાં આવે છે. ડિસેમ્બરમાં ધન રાશિમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. આ સંયોગ ત્રણ રાશિઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. આ રાશિઓના અચ્છે દિન શરૂ થશે.

Updated:Nov 24, 2025, 04:59 PM IST

Chaturgrahi Yog 2025 : ગ્રહોના ગોચરથી શુભ અને અશુભ સંયોગ બને છે. ડિસેમ્બરમાં ધન રાશિમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. બુધ અને સૂર્ય ધન રાશિમાં રહેશે, ત્યારબાદ મંગળ અને શુક્ર આવશે. ધન રાશિમાં આ ચાર ગ્રહોની હાજરીથી ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. આ દુર્લભ અને શક્તિશાળી ચતુર્ગ્રહી યોગ બનવાથી ત્રણ રાશિઓને ફાયદો થશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. તમારું કાર્ય સફળ થશે અને પરિણીત લોકોનો સમય સારો રહેશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ શક્ય બનશે. તમે પ્રમોશન અને પગાર વધારાથી ખુશ થઈ શકો છો.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિ માટે ચતુર્ગ્રહી યોગ શુભ સાબિત થશે. તેમને ભાગ્ય સાથ આપશે અને તેઓ ધાર્મિક અને શુભ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. તેમને વ્યવસાય માટે મુસાફરી કરવાની જરૂર પડી શકે છે. તમારા પરિવારમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ રહેશે. તમને મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે.

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે ચતુર્ગ્રહી યોગની રચના તેમના કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ લાવશે. કામ પર નવી જવાબદારીઓ આવી શકે છે. તમે દરેક કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

