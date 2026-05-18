/5 સ્ટાર સેફ્ટી, સનરૂફ, દમદાર માઇલેજ સાથે આવતી 5 કાર, કિંમત માત્ર 7 લાખથી શરૂ

ભારતમાં હવે કાર ખરીદનાર ગ્રાહકોને સનરૂફ જેવા પ્રીમિયમ ફીરચ માટે મોંઘી કાર ખરીદવાની જરૂર નથી. પહેલા સનરૂફ માત્ર લક્ઝરી કે મોંઘી SUVs મા જોવા મળતું હતું, પરંતુ હવે ઘણી બજેટ કાર પણ આ ફીચર સાથે આવવા લાગી છે. વર્ષ 2026મા Hyundai i20, Hyundai Exter, Tata Punch, Tata Altroz અને Kia Sonet જેવી કારો આશરે 7 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતી કિંમતમાં સનરૂફ ઓફર કરી રહી છે. ખાસ વાત છે કે આ કારમાં માત્ર સનરૂફ જ નહીં, પરંતુ 5-સ્ટાર સેફ્ટી, મોટી ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ કનેક્ટિવિટી અને શાનદાર માઇલેજ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
Hyundai i20 ભારતની સૌથી સસ્તી સનરૂફ કારમાંસામેલ છે. તેની શરૂઆતી કિંમત આશરે 7.79 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. કારમાં 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે અને તેમાં મેનુઅલની સાથે CVT ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો આ કાર લગભગ 16થી 20 કિમીની માઇલેજ આપે છે. સેફ્ટી માટે તેમાં 6 એરબેગ, ABS, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ અને હિલ-સ્ટાર્ટ અસિસ્ટ જેવા ફીચર્સ સ્ટાન્ડર્ડ આપવામાં આવ્યા છે.
Hyundai Exter તે ગ્રાહકો માટે સારો વિકલ્પ છે, જે બજેટમાં એસયુવી લુક અને સનરૂફ ઈચ્છે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત સાત લાખથી થોડી વધુ છે. તેમાં પણ 1.2-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. ખાસ વાત છે કે તેમાં સનરૂફ સાથે સીએનજી વિકલ્પ પણ મળે છે. પેટ્રોલ વેરિએન્ટમાં 19.2 થી19.4 kmpl ની માઇલેજ આપે છે. જ્યારે સીએનજી મોડલમાં 27.1 km/kg સુધીની માઇલેજ મળી શકે છે.
Tata Punch ભારતીય બજારમાં પોતાની મજબૂત સેફ્ટી માટે લોકપ્રિય છે. તેના સનરૂફ વેરિએન્ટની કિંમત લગભગ 7.40 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈ 10.60 લાખ સુધી જાય છે. 2026 ફેસલિફ્ટ મોડલમાં 10.25 ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ Apple CarPlay અને Android Auto, વાયરલેસ ચાર્જર જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. સૌથી મોટી ખાસિયત તેની 5-સ્ટાર સેફ્ટી છે. કારમાં છ એરબેગ, ABS with EBD, હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ અને રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર જેવા ફીચર્સ સ્ટાન્ડર્ડ મળે છે.
Tata Altroz પણ સનરૂફ સાથે આવનારી સૌથી સુરક્ષિત હેચબેક કારોમાંથી એક છે. તેનું સનરૂફ વેરિએન્ટ આશરે 7.42 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. આ કાર પેટ્રોલ, ડીઝલ અને CNG ત્રણેય વિકલ્પમાં ઉપલબ્ધ છે. અલ્ટ્રોઝને Global NCAP તરફથી 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોડલ 19.33 kmpl થી 23.64 kmpl સુધી માઇલેજ આપે છે, જ્યારે સીએનજી મોડલ 26.2 km/kg સુધીની માઇલેજ ઓફર કરે છે.
Kia Sonet પોતાના પ્રીમિયમ ફીરર્સ માટે જાણીતી છે. તેનું સનરૂફ વેરિએન્ટ આશરે 7.70 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતી કિંમતમાં ઉપલબ્ધ છે. આ કારમાં ADAS Level 1, વેન્ટલેટેડ ફ્રંટ સીટ્સ, 10.25 ઇંચ ટચસ્ક્રીન અને ફુલ ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર જેવા આધુનિક ફીચર્સ મળે છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો તેના અલગ-અલગ વેરિએન્ટમાં લગભગ 18.4 થી 24.1 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે.