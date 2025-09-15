ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઈંટનો જવાબ પથ્થર, જોતું રહી જશે ચીન, 195 કિમી લાંબી નદી પર ભારત બનાવી રહ્યું છે સૌથી ઊંચો ડેમ

India Tallest Dam: ચીન તિબેટીયન ઉચ્ચપ્રદેશમાં યાર્લુંગ ત્સાંગપો નદી પર એક મોટો બંધ બનાવવા જઈ રહ્યું છે. આ બંધ સરહદની નજીક બનાવવામાં આવશે, જેના કારણે ભારતને પાણી છોડવા જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પરંતુ આ પહેલા, તેના જવાબમાં, ભારતે અરુણાચલ પ્રદેશમાં દિબાંગ બહુહેતુક પ્રોજેક્ટ હેઠળ તેના સૌથી ઊંચા બંધ પર કામ શરૂ કરી દીધું છે. ભારતની સરકારી કંપની NHPC લિમિટેડ આ પ્રોજેક્ટ ચલાવી રહી છે અને તેના માટે મોટી રકમનું રોકાણ કરી રહી છે. ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
 

India Tallest Dam: આ પ્રોજેક્ટ અરુણાચલ પ્રદેશમાં બનાવવામાં આવી રહ્યો છે અને તેનો હેતુ ચીન દ્વારા અચાનક પાણી છોડવામાં આવે તો પૂરને રોકવાનો છે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, ભારતની સરકારી કંપની NHPC લિમિટેડે મુખ્ય બંધના નિર્માણ માટે 17,069 કરોડ રૂપિયાની મોટી વૈશ્વિક બોલી લગાવી છે.  

ટેન્ડર મુજબ, દિબાંગ બંધ 2032 સુધીમાં 91 મહિનાની સમય મર્યાદા સાથે પૂર્ણ થવાની ધારણા છે અને તે ભારતની વ્યૂહાત્મક સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ગયા વર્ષે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2880 મેગાવોટના દિબાંગ બહુહેતુક પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો. ત્યારથી, અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પેમા ખાંડુ અને ભાજપના નેતાઓ તાજેતરમાં મિનલી ગામમાં પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે.  

જ્યારે આ તાકીદ જુલાઈમાં એવા અહેવાલો વચ્ચે આવી છે કે ચીને તિબેટ ક્ષેત્રમાં વિશ્વનો સૌથી મોટો જળવિદ્યુત બંધ બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. ભારતે ત્યારે ચીનને આ વિશાળ બંધોની અસર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને ચીનને ભારતના હિતોને નુકસાન ન થાય તેની ખાતરી કરવા વિનંતી કરી હતી.  

2020ના ગલવાન ઘાટી ઘર્ષણ પછી, આ વર્ષે ચીન સાથેના સંબંધો થોડા નરમ પડ્યા છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ગયા મહિને શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠન (SCO) સમિટમાં હાજરી આપવા માટે ચીનની મુલાકાત લીધી હતી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી હતી. પરંતુ, ચીની બંધ ભારત માટે ચિંતાનું એક મોટું કારણ છે. અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ખાંડુએ અગાઉ ચેતવણી આપી હતી કે ચીની બંધ પૂર્ણ થયા પછી, સિયાંગ અને બ્રહ્મપુત્ર નદીઓ મોટા પ્રમાણમાં સુકાઈ જશે અને ચીન તેનો ઉપયોગ વોટર બોમ્બ તરીકે પણ કરી શકે છે. જો બંધમાંથી અચાનક પાણી છોડવામાં આવે તો ભારતના વિસ્તારોમાં પૂર આવી શકે છે

સિયાંગ નદી તિબેટમાં યાર્લુંગ ત્સાંગપો તરીકે ઉદ્ભવે છે અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરે છે. અહીં તે પર્વતોમાંથી આવતી દિબાંગ નદીને મળે છે. બંને મળીને બ્રહ્મપુત્ર નદી બનાવે છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં બાંધવામાં આવનાર દિબાંગ ડેમ કોઈપણ ચીની યોજના સામે ભારત માટે રક્ષણાત્મક કવચ તરીકે કામ કરશે.

દિબાંગ બહુહેતુક પ્રોજેક્ટના બે મહત્વપૂર્ણ ઉદ્દેશ્યો છે: વીજળી ઉત્પાદન અને પૂરથી રક્ષણ. NHPC લિમિટેડે મુખ્ય બંધ બનાવવા માટે બિડ જાહેર કરી છે. CM ખાંડુએ તાજેતરમાં સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું અને કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ 2032 સુધીમાં પૂર્ણ થશે.

આ 7.278 મીટર ઊંચો ડેમ ભારતનો સૌથી ઊંચો બંધ હશે, જે દર વર્ષે 11,223 મિલિયન યુનિટ વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનો અંદાજ છે. દિબાંગ નદી બ્રહ્મપુત્ર નદી પ્રણાલીની મહત્વપૂર્ણ ઉપનદીઓમાંની એક છે, જે પાંડુ ખાતે બ્રહ્મપુત્ર નદીમાં 7 ટકા ફાળો આપે છે. આ નદી તિબેટ સરહદ નજીક હિમાલયના દક્ષિણ કિનારેથી નીકળે છે અને ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ દિબાંગ ખીણ જિલ્લામાં વહે છે, અંતે આસામના સદિયા નજીક લોહિત નદીમાં જોડાય છે. દિબાંગ નદીની કુલ લંબાઈ 195 કિમી છે. આ પ્રોજેક્ટથી અરુણાચલ પ્રદેશને દર વર્ષે 700 કરોડ રૂપિયાની મફત વીજળી મળશે, જેનો કુલ ખર્ચ 31,875 કરોડ રૂપિયા છે.  

દસ્તાવેજ અનુસાર, પૂર નિયંત્રણ માટે, જળાશયનું પાણી ચોમાસામાં સંપૂર્ણપણે ભરાય તે પહેલાં તેને નીચે રાખવામાં આવશે જેથી 1,282 મિલિયન ઘન મીટર પાણી સંગ્રહિત કરવા માટે જગ્યા બનાવી શકાય. જુલાઈમાં એક અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ચીને તિબેટમાં યાર્લુંગ ત્સાંગપો નદી પર વિશ્વનો સૌથી મોટો જળવિદ્યુત બંધ બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. તેને મોટુઓ હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક સ્ટેશન કહેવામાં આવશે અને તે થ્રી ગોર્જેસ ડેમ કરતા મોટો હશે. આ પ્રોજેક્ટ ચીનને નદીને રોકવા અથવા દિશા બદલવાની શક્તિ આપશે. આ નદી ભારતના અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને બાંગ્લાદેશમાં વહે છે. ચીન કહે છે કે તેને આમ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તેની અસર પર પણ વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. ભારત આ માટે તૈયાર રહેવા માંગે છે.  

