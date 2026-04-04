અમેરિકા-રશિયા છોડો...આ ટચુકડો દેશ બનશે દુનિયાનો સૌથી મોટો ન્યૂક્લિયર પાવર, ચીન પણ ગભરાયું!
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ જે રીતે આકાર લઈ રહ્યું છે તે જોતા સમગ્ર વિશ્વને હવે પરમાણુ યુદ્ધનો પણ ડર સતાવી રહ્યો છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે દુનિયાનો સૌથી મોટો ન્યૂક્લિયર પાવર દેશ કયો છે?
મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ ચાલુ છે. આ બધાનું મૂળ પરમાણુ હથિયારો છે. અમેરિકાએ ઈરાન પરમાણુ શક્તિ ન બને એટલા માટે યુદ્ધ છેડેલું છે. બીજી બાજુ ચીને દાવો કર્યો છે કે એક દેશ એવો છે જે દુનિયાનો સૌથી મોટો ન્યૂક્લિયર પાવર બનવા જઈ રહ્યો છે. ગ્લોબલ ટાઈમ્સના રિપોર્ટ મુજબ આ દેશ પાસે 44.4 ટનનું પ્લુટોનિયમ છે. જેનાથી તે 5500 પરમાણુ હથિયારો બનાવી શકે છે.
(પ્રતિકાત્મક તસવીર)
કોની પાસે કેટલા પરમાણુ હથિયારો
એક રિપોર્ટ મુજબ ચીને જે દાવો કર્યો છે તે અમેરિકા અને રશિયા કરતા ઘણો વધુ છે. હાલ સ્થિતિ જોઈએ તો સૌથી વધુ પરમાણુ હથિયારો રશિયા પાસે આશરે 5459 છે. જ્યારે બીજા નંબરે અમેરિકા આવે છે જેની પાસે લગભગ 5177 પરમાણુ હથિયારો છે. આ યાદીમાં ચીન ત્રીજા નંબરે છે. જેની પાસે લગભગ 600 પરમાણુ હથિયારો છે.
(પ્રતિકાત્મક તસવીર)
આ એશિયાઈ દેશ બની શકે સૌથી શક્તિશાળી ન્યૂક્લિયર પાવર
ચીનને એવો ડર લાગે છે કે ક્યાંક પરમાણું હથિયારો બનાવવાની હોડમાં જાપાન તેમના કરતા આગળ ન નીકળી જાય. જો આમ થશે તો તેના માટે મોટું જોખમ બનશે. ચીની મીડિયાએ દાવો કર્યો છે કે મિડલ ઈસ્ટના તણાવ વચ્ચે જાપાને મોટા સ્તરે પરમાણુ હથિયારો બનાવવાની કવાયત તેજ કરી છે. તે બહુ જલદી દુનિયાના સૌથી મોટા ન્યૂક્લિયર પાવર બની શકે છે.
(પ્રતિકાત્મક તસવીર)
શું છે આ NPT?
ચીનના આ દાવાએ નોર્થ ઈસ્ટ એશિયાની ચિંતા વધારી છે. કારણ કે જાપાન હાલ દુનિયાની સૌથી વધુ ટેક્નોલોજિકલી એડવાન્સ્ડ સિવિલિયન ન્યૂક્લિયર પાવર્સમાંથી એક છે. ખાસ વાત એ છે કે જાપાન નોન પ્રોલિફરેશન ટ્રીટી(NPT)નો સભ્ય દેશ છે. આ સમજૂતીનો હેતુ પરમાણુ હથિયારોના પ્રસારનો રોકવો, પરમાણુ ઉર્જાના શાંતિપૂર્વક ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવો અને પરમાણુ શસ્ત્રો ઘટાડવાની દિશામાં કામ કરવાનો લક્ષ્ય રાખવાનો છે. આ સમજૂતિ અમેરિકા, રશિયા, ચીન, બ્રિટન અને ફ્રાન્સ સિવાય અન્ય કોઈ દેશને પરમાણુ હથિયારો ધરાવવાની મંજૂરી આપતી નથી.
(પ્રતિકાત્મક તસવીર)
ક્યાં છે જાપાનનો ભંડાર
જાપાનની ક્યોડો ન્યૂઝ એજન્સીએ પણ ગત વર્ષે એવો દાવો કર્યો હતો કે ટોક્યો પાસે ભારે પ્રમાણમાં પ્લુટોનિયમનો ભંડાર છે. જેમાં મોટાભાગનો તેણે બ્રિટન અને ફ્રાન્સ જેવા દેશોમાં સ્ટોર કરી રાખ્યો છે. જાપાન-આસિયાન ઈન્ટીગ્રેશન ફંડ (JAIF) મુજબ જાપાનમાં ફક્ત 8.6 ટન પ્લુટોનિયમનો ભંડાર છે. ત્યારબાદ બ્રિટનમાં 21.7 ટન અને ફ્રાન્સમાં 14.1 ટન રાખેલો છે.
(તસવીર- South China Morning Post)
Trending Photos