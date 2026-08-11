/ગુજરાત પર ફરી મેઘો મંડરાયો! આગામી 24 કલાક આ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ, જાણો સપ્ટેમ્બરમાં કેવો રહેશે વરસાદ

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. છેલ્લા બે દિવસથી અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં સહિત રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં ઝરમર વરસાદ શરૂ થયો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર વધવાની આગાહી છે. ચાલો આ આગાહી વિશે જાણીએ.
હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં ખાસ કરીને મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદમાં વરસાદનું ઓરેન્જ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે અરવલ્લી, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી સાથે યેલો અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં ગુજરાત પર ચાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે વરસાદની સંભાવના વધી છે. આ તરફ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે આગામી બે દિવસ રાજ્યમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ વરસવાની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ગુજરાત પર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, શીયર ઝોન, મોન્સૂન ટ્રફ અને લો પ્રેસર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેના કારણે વરસાદની શક્યતા રહેશે. આગામી 13 અને 14 ઓગસ્ટે બંગાળના ઉપસાગરમા લો પ્રેશર બનશે. જેની અસર પૂર્વ ભારતના ભાગોમાં જોવા મળશે. 17, 18 અને 19 ઓગસ્ટે ફરી રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, ઓગસ્ટના પ્રારંભમાં વરસાદ ખેંચાવાનું મુખ્ય કારણ પેસિફિક મહાસાગરમાં સક્રિય થયેલું એક વાવાઝોડું હતું. આ સિસ્ટમ હવે દક્ષિણ ચીન તરફ ફંટાઈ ગઈ છે. આ ફેરફારને કારણે બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ બનવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે, જેના લીધે રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ફરી વધશે. આગામી 24 કલાકમાં રાજ્યમાં સારો એવો વરસાદ આવી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 24 કલાકમાં રાજ્યનામાં વરસાદ થશે. મધ્યપ્રદેશ અને તેને સંલગ્ન ગુજરાતના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. જેમાં પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને મહીસાગરમાં ભારે વરસાદ સાથે કેટલાક ભાગોમાં જળભરાવની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત,નવસારીના ભાગોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. તો સૌરાષ્ટના ભાવનગર, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, ધ્રાંગધ્રા અને હળવદમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે, જ્યારે કચ્છમાં છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા છે. રાજસ્થાનને સંલગ્ન ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે અને રાજસ્થાન-મધ્યપ્રદેશની નદીઓમાં હળવું પૂર આવી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે રાહત આપતા જણાવ્યું કે, આગામી 12 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદ રહી શકે છે. જો કે, આગામી 13 ઓગસ્ટથી ગુજરાતમાં મોન્સૂન બ્રેક આવશે અને વાતાવરણ થોડું ઉઘાડું રહેશે. ત્યારબાદ 17 થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન હવામાનમાં ફરી પલટો આવશે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ થશે. 22 અને 23 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાં પડશે. 25 થી 28 ઓગસ્ટે બંગાળની ખાડીમાં એક પછી એક સિસ્ટમ બનવાને કારણે વરસાદનું જોર વધશે. 31 ઓગસ્ટે પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રના પ્રારંભ સાથે વરસાદી માહોલ રહેશે.
ઓગસ્ટના અંત બાદ સપ્ટેમ્બરમાં પણ મેઘરાજાની ધમાકેદાર ઇનિંગ ચાલુ રહેશે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ 2 અને 7 સપ્ટેમ્બરે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. રક્ષાબંધનના દિવસે પણ વરસાદ રહી શકે છે અને સપ્ટેમ્બર મહિના દરમિયાન ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદ પડે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.